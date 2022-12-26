أستعدادات مبكرة لانجاح البطولة

الخطوط العراقية تعلن جاهزية أسطولها للمشاركة في خليجي†25

بغداد- فائز جواد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إستكمالها جميع الإستعدادات المطلوبة للمشاركة في فعاليات بطولة خليجي 25 المقرر إنطلاقها مطلع شهر كانون الثاني القادم في محافظة البصرة.وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان تلقته (الزمان) أمس انه ( إستناداً إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وبالتنسيق مع اللجنة العليا المشرفة على تنظيم البطولة تم تهيئة أسطول الناقل الوطني لتسيير رحلات يومية بين مطار البصرة الدولي وباقي المطارات المحلية العاملة في البلاد إضافة الى تسيير رحلات مباشر من والى مطارات الدول المشاركة في البطولة.(

وتابع أن (إدارة الشركة إستنفرت أيضا كامل إمكاناتها ومواردها البشرية والمادية وسخرتها للعمل على إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم الذي يستضيفة العراق ويشارك فيه الأشقاء العرب(ومنحت هيئة الإعلام والاتصالات التسهيلات اللازمة وبصورة عاجلة لاستخدام الترددات اللازمة لتشغيل تقنيات إنترنت الأشياء .وبحسب بيان للهيئة، (سيكون بمقدور وزارة الشباب والرياضة استخدام الترددات اللاسلكية الواقعة ضمن حزمة ISM band في الملاعب الرئيسة بمحافظة البصرة حيث ستستضيف مونديال خليجي بنسخته الـ 25).وأضاف ، انه (من المؤمل أن يجري الاستفادة من هذه الترددات بحسب معايير الاتحاد الدولي للاتصالات في تقنيات إنترنت الاشياء وتبادل البيانات بصورة استثنائية داخل الملاعب عبر أجهزة متعددة في حفل افتتاح خليجي 25).

اقامة بطولة

وكانت الهيئة قد قامت بنصب عشرات الأبراج المتحركة والخلايا الذكية في إطار تطوير البنى التحتية لمنظومة الاتصالات استعداداً لاستقبال الجماهير التي ستصل محافظة البصرة خلال إقامة البطولة.وأكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني استنفار جميع الجهود المادية والفنية والهندسية للوزارة والشركات النفطية لدعم محافظة البصرة لإنجاح البطولة ، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع محافظ البصرة بحضور مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم.و أكد محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (لوزير النفط سخر كل الإمكانات لخدمة البصرة وإنجاح هذه البطولة من خلال توجيه الشركات والدوائر المعنية في وزارة النفط لتقديم كل المتطلبات التي تحتاجها البطولة ، وعبر عن أمله في ان تكون بطولة ناجحة بدعم الجميع، مشيرا الى انه من الداعمين لمحافظة البصرة منذ أن كان مدير عام شركة نفط البصرة وغاز الجنوب مبينا ان له دور كبير بالوقوف مع بطولة خليجي 25 كونها تقام في البصرة).