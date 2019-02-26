الخطوط الجوية تطبّق شروط السلامة للعودة إلى الحاضنة الدولية

بغداد – الزمان

بدأت الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل بتطبيق اعلى تدابير واجراءات السلامة على مستوى العمليات كافة بهدف العودة الى الحاضنة الدولية. وقال مدير عام الشركة عباس ناصر في بيان امس ان (ورشة عمل تعريفية لغرض تهيئة الشركة لاجتياز تدقيق السلامة التشغيلية لاتحاد أياتا المسمى أيوسا تتضمن إلقاء محاضرة من قبل نائب الرئيس التنفيذي للسلامة والعمليات الجوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخبير جهاد الفقير وبمشاركة مدراء الأقسام المعنيين في الأنشطة التشغيلية والرقابية)، مشيرا الى ان (ورشة العمل تستمر يومين يتم من خلالها اطلاع رؤساء الاقسام المختصة على المعايير المطلوبة من قبل الاتحاد لاجتياز عملية التدقيق من قبل خبراء الاتحاد الدولي للنقل الجوي)، لافتا الى انه (سيتم اجراء فحص مفصل لإجراءات وتدابير السلامة الخاصة بالشركة)، واوضح ناصر ان (الشركة ماضية في تطبيق وتعزيز وتوفير أعلى تدابير وإجراءات السلامة على مستوى كافة العمليات بهدف الحصول على شهادة ايوسا التي تعد المدخل لعودة الخطوط الى الحاضنة الدولية وأخذ مكانتها الريادية في مجال النقل الجوي الدولي بما يتناسب مع تاريخها وعمرها الممتد لعشرات السنين). وكان الوزير عبد الله لعيبي ومدير عام الخطوط قد بحثا مع المدير العام الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ألكساندر دو جونياك على هامش اعمال الجلسة 81 للنقل في جنيف سبل التعاون المشترك وعودة استشاريي الإياتا وتمكين الخطوط من استعادة عضويتها الكاملة في الإتحاد . واكد لعيبي أن (اللقاء عكس مستوى التعاون الكبير بين الوزارة والاتحاد المختص بالطيران المدني والاهتمام العالي للمضي في تنفيذ عودة الاستشاريين الذي سيساعد في عودة عضويتنا الكاملة لاتحاد الاياتا وتنظيم عملنا وفق المعايير الدولية القياسية)، وأشار إلى أن (الخطوط ستقوم بالاستعانة بالجناح الاستشاري لدى الاياتا لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية سواء في مرافقها أو أنظمة التشغيل لديها)، داعيا إلى (تعزيز التعاون بين الجانبين وخاصة في ما يتعلق بالجانب الفني التشغيلي والاستفادة من خبرات الاتحاد الدولي في مساندة الخطوط للوفاء بمتطلبات برنامج التفتيش للطائرات).