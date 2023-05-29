الخصوم والأضداد في العالم يتوحدون في مضامين التهاني الى إردوغان

إسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

التهاني‭ ‬في‭ ‬مضامينها‭ ‬العامة‭ ‬وحدت‭ ‬الخصوم‭ ‬والاضداد‭ ‬بين‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬برقياتهم‭ ‬التي‭ ‬تدفقت‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬لمناسبة‭ ‬فوزه‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬اذ‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬إلى‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬مرورا‭ ‬بالأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬هنّأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬الدول‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬الأحد‭ ‬بولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬جديدة‭ ‬مدتها‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬‭ ‬اعتبر‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي،‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬إردوغان‭ ‬هو‭ ‬‮«‬النتيجة‭ ‬المنطقية‭ ‬لعملكم‭ ‬المتفاني‭ ‬بصفتكم‭ ‬رئيسا‭ ‬للجمهورية‭ ‬التركية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الانتصار‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬التركي‭ ‬لجهودكم‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الجهود‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سيادة‭ ‬الدولة‭ ‬واتباع‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬مستقلة‮»‬‭. ‬تحظى‭ ‬تركيا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬بنفوذ‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭ ‬لموسكو،‭ ‬كما‭ ‬تؤدي‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الأوكراني‭.‬

بايدن‭: ‬‮«‬حليفان‭ ‬في‭ ‬الناتو‮»‬‭ ‬

هنّأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الأحد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه،‭ ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬معا‭ ‬بصفتنا‭ ‬حليفين‭ ‬في‭ ‬الناتو‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬الثنائية‭ ‬والتحديات‭ ‬العالمية‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬بدوره،‭ ‬قدم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬تهانيه‭ ‬إلى‭ ‬إردوغان‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬عملنا‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬الشعب‭ ‬التركي‮»‬‭.‬

‭ ‬لندن‭: ‬‮«‬معالجة‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬الوثيق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬وتركيا‭. ‬وقال‭ ‬سوناك‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬أهنئ‭ (‬الرئيس‭ ‬إردوغان‭). ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬بلدينا،‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬المتنامية‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬بصفتنا‭ ‬حليفين‭ ‬في‭ ‬الناتو‮»‬‭.‬

ماكرون‭: ‬رفع‭ ‬‮«‬التحديات‭ ‬الهائلة‮»‬‭ ‬

إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الذين‭ ‬هنأوا‭ ‬إردوغان،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬وتركيا‭ ‬تواجهان‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬هائلة‭ ‬تخوضانها‭ ‬معا‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬التحديات‮»‬،‭ ‬أشار‭ ‬ماكرون‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عودة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ومستقبل‭ ‬تحالفنا‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأطلسي‭ ‬والبحر‭ ‬المتوسط‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬إردوغان‭ ‬الذي‭ ‬أهنئه‭ ‬سنواصل‭ ‬المضي‭ ‬قدما‮»‬‭.‬

‭ ‬زيلينسكي‭ ‬يأمل‭ ‬‮«‬تعزيز‮»‬‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬

هنّأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إردوغان‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعزيز‮»‬‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬كييف‭ ‬وأنقرة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لضمان‭ ‬‮«‬الأمن‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لصالح‭ ‬بلدينا‭ ‬وكذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاوننا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

أدت‭ ‬تركيا‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬وتمديد‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬تصدير‭ ‬حبوبها‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭.‬

شولتس‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬‮«‬زخم‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬

قال‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬زخما‭ ‬جديدا‮»‬‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬دفع‭ ‬أجندتهما‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬البلدين‭ ‬بأنهما‭ ‬‮«‬شريكان‭ ‬وحليفان‭ ‬مقربان‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الترابط‭ ‬الشديد‭ ‬بين‭ ‬شعبيهما‭ ‬واقتصاديهما‮»‬‭.‬‮ ‬

السويد‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬المشترك‮»‬‭ ‬

رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬أولف‭ ‬كريسترسون‭ ‬بإعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬إردوغان‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أمننا‭ ‬المشترك‭ ‬يمثل‭ ‬أولوية‭ ‬للمستقبل‮»‬‭.‬‮ ‬

السويد‭ ‬مرشحة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الناتو،‭ ‬لكنها‭ ‬تواجه‭ ‬رفضا‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬بإيواء‭ ‬‮«‬إرهابيين‮»‬،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬

الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يأمل‭ ‬‮«‬تطوير‭ ‬العلاقات‮»‬‭ ‬

أعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬عن‭ ‬رغبتهما‭ ‬في‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وتركيا‮»‬‭.‬‮ ‬

تركيا‭ ‬مرشحة‭ ‬رسميا‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكن‭ ‬مفاوضات‭ ‬الانضمام‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬متوقفة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭.‬

والعلاقات‭ ‬معقّدة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وتركيا،‭ ‬لكن‭ ‬الأخيرة‭ ‬تظل‭ ‬شريكًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬للتكتّل،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالهجرة‭.‬

الناتو‭ ‬‮«‬يتطلع‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬قمته‭ ‬المقبلة‭ ‬

هنأ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬إردوغان،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬عملنا‭ ‬والتحضير‭ ‬لقمة‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬فيلنيوس‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‮»‬‭.‬

‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬يعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أصدق‭ ‬التهاني‮»‬

بعث‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬بـ»أصدق‭ ‬التهاني،‭ ‬وأطيب‭ ‬التمنيات‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‮»‬‭ ‬لرجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬والشعب‭ ‬التركي‭.‬‮ ‬‭ ‬تدهورت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وأنقرة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬واتهم‭ ‬إردوغان‭ ‬حينها‭ ‬‮«‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬بإصدار‭ ‬أمر‭ ‬الاغتيال،‭ ‬وقد‭ ‬مهّد‭ ‬وقف‭ ‬القضاء‭ ‬التركي‭ ‬المحاكمة‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬للتقارب‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬الإقليميتين‭.‬