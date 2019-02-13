الخشاب تحتفي بعيد الحب في فرنسا

القاهرة – الزمان

قررت الممثلة المصرية سمية الخشاب أن تقضي عيد الحب هذا العام بشكل مختلف، فسافرت إلى فرنسا مع زوجها الفنان أحمد سعد والذي من المفترض أن يحيي حفلا غنائيا هناك بمناسبة عيد الحب.المفاجأة هي أن سمية ستصعد على المسرح لتشاركه بعض الأغنيات ايضا وبعد الحفل سيحتفلان سويا بعيد الحب على طريقتهما الخاصة وفقالموقع الفن، وذلك قبل أن تعود إلى مصر السبت المقبل لتبدأ التحضيرات لأعمالها المقبلة. وتفكر الخشاب في التجهيز لأغنية منفردة جديدة تعوض غيابها عن الدراما والسينما الفترة الماضية، خصوصا وأنها لم تستقر بعض على العمل الجديد لها في التمثيل.