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فاتح عبد السلام

ليس‭ ‬أمراً‭ ‬عابراً‭ ‬وسهلاً‭ ‬وهامشياً‭ ‬،‭ ‬قبول‭ ‬العراق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مكباً‭ ‬لنفايات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬استسلام‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خاصة،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬عن‭ ‬صفقات‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬إخلاء‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والذهاب‭ ‬بعناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬كما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ .‬

الاجانب‭ ‬المنسحبون‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬يمرون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬بعد‭ ‬اندحار‭ ‬التنظيم‭ ‬جغرافياً‭ ‬في‭ ‬الامتار‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬استعصى‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬قيمة‭ ‬عسكرية‭ ‬لها‭ ‬مطلقاً‭ .‬

قيل‭ ‬في‭ ‬الاخبار‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬ترفض‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬اصدار‭ ‬احكام‭ ‬الاعدام‭ ‬ضد‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬وانّ‭ ‬هناك‭ ‬دعوات‭ ‬لحجزهم‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬خاص‭ ‬له‭ ‬مواصفات‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬السجون‭.‬

لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نصدق‭ ‬أية‭ ‬رواية‭ ‬لكن‭ ‬عملياً‭ ‬،‭ ‬الامر‭ ‬مختلط‭ ‬،‭ ‬والتعاطي‭ ‬مع‭ ‬ملف‭ ‬الاجانب‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ليس‭ ‬شفافاً‭ ‬وليس‭ ‬بالمستوى‭ ‬المطلوب‭ .‬

حتى‭ ‬الان‭ ‬،‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬داعشي‭ ‬واحد‭ ‬بأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬مواطن‭ ‬عراقي‭ . ‬وحتى‭ ‬الان‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬أجهزة‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المعنية‭ ‬لفت‭ ‬انظار‭ ‬العالم‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬كان‭ ‬يرمي‭ ‬داعش‭ ‬جثث‭ ‬أبناء‭ ‬الموصل‭ ‬فيه‭ ‬بعد‭ ‬قتلهم‭ ‬،‭ ‬ويعرفه‭ ‬أهل‭ ‬المدينة‭ ‬باسم‭ ‬–‭ ‬الخسفة–‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬الموصل‭ ‬الجنوبي‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬الخسفة‭ ‬ايضاً‭ ‬وجرى‭ ‬فيه‭ ‬ارتكاب‭ ‬أبشع‭ ‬الجرائم‭ ‬،‭ ‬والخسفة‭ ‬تضم‭ ‬آلاف‭ ‬الجثث‭.‬

‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬قتلهم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ورماهم‭ ‬في‭ ‬الخسفة‭ ‬أو‭ ‬جعل‭ ‬اللوريات‭ ‬الكبيرة‭ ‬تسحق‭ ‬اجسادهم‭ ‬وتزهق‭ ‬أرواحهم‭ ‬وهم‭ ‬أحياء‭ ‬،‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مجازر‭ ‬أخرى‭ ‬ارتكبها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬سبايكر‭ ‬أو‭ ‬سواها‭ .‬

هل‭ ‬اطلعت‭ ‬فرنسا‭ ‬مثلاً‭ ‬،إذا‭ ‬صح‭ ‬انها‭ ‬طالبت‭ ‬بمعاملة‭ ‬خاصة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬من‭ ‬مواطنيها‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالتنظيم‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬ماجرى‭ ‬في‭ ‬الخسفة‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬مواطنيها‭ ‬ومواطني‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬لم‭ ‬يستسلموا‭ ‬إلاّ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضمنوا‭ ‬سلامة‭ ‬نسائهم‭ ‬وأطفالهم‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬آمن‭ ‬؟

‭ ‬نكبة‭ ‬الموصل‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬الخسفة‭ ‬نقطة‭ ‬استذكار‭ ‬لبشاعة‭ ‬ماجرى‭ ‬،يزورها‭ ‬اي‭ ‬زعيم‭ ‬يمر‭ ‬بالعراق‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية