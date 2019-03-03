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فاتح عبد السلام
ليس أمراً عابراً وسهلاً وهامشياً ، قبول العراق أن يكون مكباً لنفايات تنظيم داعش ، بعد سلسلة من عمليات استسلام عناصر التنظيم في سوريا خاصة، أو عبر ما يقال هنا وهناك عن صفقات أدت الى إخلاء مناطق في سوريا والذهاب بعناصر التنظيم كما ظهر في الاعلام قبل سنة الى مناطق حدودية مع العراق .
الاجانب المنسحبون من سوريا يمرون في العراق بشكل أو بآخر بعد اندحار التنظيم جغرافياً في الامتار الاخيرة التي استعصى فيها ولا قيمة عسكرية لها مطلقاً .
قيل في الاخبار ان فرنسا ترفض ان يتم اصدار احكام الاعدام ضد الفرنسيين في داعش ، وانّ هناك دعوات لحجزهم في سجن خاص له مواصفات مختلفة عن بقية السجون.
لا نريد أن نصدق أية رواية لكن عملياً ، الامر مختلط ، والتعاطي مع ملف الاجانب في تنظيم داعش ليس شفافاً وليس بالمستوى المطلوب .
حتى الان ، لم يعترف داعشي واحد بأنه ارتكب جريمة ضد مواطن عراقي . وحتى الان لم تستطع أجهزة الحكومة العراقية المعنية لفت انظار العالم الى مكان كان يرمي داعش جثث أبناء الموصل فيه بعد قتلهم ، ويعرفه أهل المدينة باسم – الخسفة– ويقع في مدخل الموصل الجنوبي ، وهناك مكان آخر يحمل اسم الخسفة ايضاً وجرى فيه ارتكاب أبشع الجرائم ، والخسفة تضم آلاف الجثث.
عدد الذين قتلهم تنظيم داعش ورماهم في الخسفة أو جعل اللوريات الكبيرة تسحق اجسادهم وتزهق أرواحهم وهم أحياء ، يفوق عدد ضحايا داعش في مجازر أخرى ارتكبها التنظيم في سبايكر أو سواها .
هل اطلعت فرنسا مثلاً ،إذا صح انها طالبت بمعاملة خاصة لأكثر من مائة من مواطنيها الملتحقين بالتنظيم ، على ماجرى في الخسفة على ايدي مواطنيها ومواطني دول اخرى في التنظيم لم يستسلموا إلاّ بعد أن ضمنوا سلامة نسائهم وأطفالهم في خروج آمن ؟
نكبة الموصل تستحق أن تتحول الخسفة نقطة استذكار لبشاعة ماجرى ،يزورها اي زعيم يمر بالعراق .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية