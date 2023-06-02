الخزاعي: وضع العراق المائي يستدعي تقليص زراعة الرز

بغداد – فائز جواد

اوضحت وزارة الزراعة، ان الخطة الزراعية للموسم المقبل لم تُقر من قِبل وزارتي الزراعة والموارد المائية، مشيراً الى الاعلان عنها قريباً، وستقلص المساحات المزروعة. وقال المتحدث بإسم الوزارة، محمد الخزاعي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوضع المائي في العراق لا يسمح بزراعة مساحات واسعة من محصول الشلب خلال الموسم الزراعي المقبل، لكونه محصول يستنزف الكثير من الماء، والمعطيات الحالية لاتمكّن من استزراعه)، واكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، في وقت سابق ان (الخطة الزراعية الصيفية للرز ستقتصر على 1 بالمئة من مساحة الارض الكلية الصالحة للزراعة، البالغة 300 الف دونم). وكشف ذياب عن توجيهات رئيس الوزراء، محمد السوداني، بشأن الملف المائي خلال زيارته الاخيرة للوزارة، مبيناً خطة تأمين المياه خلال الصيف الجاري. وذكر في تصريح امس ان (الزيارة ركزت على ملف المياه، بالتزامن مع استمرار ازمة الماء التي تعاني منها اغلب المحافظات لاسيما الجنوبية).

توزيع مياه

واشار الى ان (السوداني اوعز بإزالة التجاوزات وبحيرات الأسماك غير المجازة، وتوزيع المياه بين جميع المستخدمين، الى جانب تأمين مياه الشرب والاستهلاك البشري)، مبيناً انه (ناقش ملف الملوحة في شط العرب، مشدداً على معالجة المشكلة جذرياً)، واوضح ذياب ان (الوزارة بحثت تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه، حسب التوجيهات الحكومية، فضلاً عن تطوير التقنيات، وحساب كميات الامطار وكيفية تعزيزها للواقع المائي، ودعم الخزين المائي)، لافتاً الى (استعراض طبيعة وحجم الاراضي المزروعة بمحصول الحنطة في عموم المحافظات عبر الأقمار الصناعية)، واضاف ان (رئيس الوزراء اكد اهمية تأمين الخدمات، والخروج بنتائج مثمرة بالمباحثات مع إيران وتركيا حول الملف المائي، دون مجاملات، وتطبيق البرنامج الحكومي والمشاريع المتلكئة، وإنشاء جمعيات مستخدمي المياه، كوسيلة جديدة لإدارة الموارد المائية)، منوهاً الى (الاستعداد لتأمين مياه الشرب والسقي بمساحة مليون و100 الف دونم للبساتين، وزراعة مليون دونم للمحاصيل الصيفية بأستخدام المياه الجوفية، حسب الخطة). من جانبه نوه الأمين العام للأمم المتحدة، ان (نهري دجلة والفرات رافدان ملكاً للإنسانية، والحفاظ عليهما مسؤولية الجميع)، داعياً العراق الى (الدفاع عن حقهم في المياه بصورة جدية دون دبلوماسية). ويتابع رئيس الوزراء، ملف الإصلاحات المائي والزراعي واعتماد الوسائل الحديثة للري، مشدداً على اعتماد منظومات الرّي من أجل زيادة الإنتاج ومعالجة شح المياه، والتحول من من الري التقليدي الى الحديث. وقال البيان ان (السوداني اكد خلال نقاشه مع وزارتي الموارد والزراعة، ضرورة اعتماد خطة، الى جانب اختيار الأراضي الزراعية التي تتوفر لها المياه لتشغيل منظومات الري، وتلبية احتياجات الفلاحين ودعمهم).