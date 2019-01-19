الخروج من المأزق – كامل كريم الدليمي

عندما نتحدث عن العراق فلا يبادر الى اذهاننا الا اننا نناقش ملفات رئيسة مهمة يأتي في صدارتها ملفا الاصلاح و الموقف العراقي من التصعيد الامريكي – الايراني ، لذلك فأن نقاشنا ملف الاصلاح يبحث في تدارس خطوات سياسية عملية تبتعد كل البعد عن كتلتي الاصلاح والبناء ، وتعكس قلقنا من مشاكل التدهور الدائم والتذمر الشعبي المستمر .

ولذلك نعتقد ان اصلاح الوضع السياسي بالعراق يكمن في جوانب عدة:

اولاً – تعديل الدستور بأعتبار أن الدستور له اهمية كبيرة في تنظيم حياة المجتمع وترسيخ السلم المجتمعي والحفاظ على العدالة الاجتماعية كمبدأ اساسي في التعامل مع المواطنين بعيدا” عن الاقصاء

والتهميش والتقسيم والتمييز الطائفي والعرقي والأثني ،

وبما ان الدستور العراقي كُتب على عُجالة فقد كان لابد من عودة حقيقية وشجاعة ومراجعة جريئة بنكران ذات كي نضمن انضاج دستور جديد قادر على ترسيخ اركان الدولة المدنية ويحظى بأهتمام واحترام الجمهور ، ويجب ان نعلم ان قدسية الدستور تنبع من ما يحمله من حقوق وواجبات تفتح افاق حياة كريمة للمواطنين .

ثانياً – اعادة النظر في قانون الانتخابات ؛ فعندما يخرج قانون الانتخابات من عباءة الكتل السياسية ويرسخ لعملية انتخابية ديمقراطية شفافة سيحفظ حقوق جميع المواطنين بعيداً عن استبداد الكتل السياسية ، واحتكارها صياغة قوانين الأنتخابات على مقاسها لتضمن عملية تدوير السلطة بنفس الوجوه والاحزاب ومنع رفد العملية السياسية بدماء جديدة ، لذا لابد من خروج قانون الأنتخابات من سيطرة الكتل السياسية .

ثالثاً – الغاء قانون المساءلة والعدالة وتحويله الى ملف قضائي ؛ العراق اليوم بحاجة الى انصاف من تضرر جراء تطبيقات القانون المزاجية ، فلسنا بحاجة الى ان نوجه عقوبة جماعية لابناء مجتمعنا لنخسر اغلبهم ونحولهم معارضين وتحويلهم الى افواج من العاطلين بسبب الاجتثاث وهو ما يجعلنا نفقد الكثير من القدرات العلمية والكفاءات العسكرية التي انفقت الدولة عليها كثيراً، لذا اعتقد ان خمسة عشر عاماً لتطبيق هذا القانون كفيلة بان نقرر اغلاقه وابعاده عن المناكفات السياسية وتحويلة الى ملف قضائي يبت بكل الشكاوى المترتبة على المتهمين .

رابعاً – اعادة النظر بالملف الاقتصادي ؛ حيث فشلت خططنا الاقتصادية عبر كل الحكومات التي تعاقبت على ادارة ملف الدولة بعد عام 2003 ولم نشهد حالة نمو اقتصادي بل تراجعنا كثيراً بالوقت الذي يطلع على واردات العراق وامكانياته يصيبهُ الذهول قياساً لما يشهدهُ البلد من تراجع اقتصادي لذا نحن بحاجة الى خطط اقتصادية و مشاريع تنموية وفسح المجال امام الاستثمار والقطاع الخاص وتقديم التسهيلات لهما لكي يتمكنا من رفد مشروع التنمية وخلق ثورة حقيقية بهذا المجال .

خامساً – اعادة النظر بقانون الاحزاب فهو نتاج احزاب مشتركة بالسلطة وبالتالي تنقصهُ البصمة القضائية ونزاهته التي يحفظ للدولة هيبتها وللمواطن حقه وللعملية الديمقراطية ديمومتها .

سادساً – ضرورة حصر السلاح بيد الدولة و حل المليشيات المسلحه ونزع سلاحها ، وهذه من النقاط المهمة التي لايمكن للدولة ان تحفظ الهيبة أو ان تُحترم دون ان تحتكر قوة السلاح التي قد تتسبب في لحظة بكارثة على صعيد الامن المجتمعي لاسامح الله.

اما موقف العراق من التصعيد الامريكي – الايراني .. فالصراع الحالي بين طهران وواشنطن بدأ يأخذ منحى خطر جداً ، وبالتأكيد سيؤثر سلباً على العراق فيما لم نحسن التعامل مع الازمة ونجابهها بوحدة قرار اولاً وبنفس عراقي خالص ثانياً ، اي ان ننظر لمصالح العراق وشعبه بأسبقية ولانجامل ولانداهن على حساب قضايانا المصيرية ، ولا نخضع لاي ضغوط من شأنها ان تحرف مسار ثوابتنا الوطنية ومنظومتنا القيمية – الاخلاقية تجاه بلدنا وشعبنا .

أن امعان النظر للطرفين المتصارعين (امريكا ، ايران) نجدهم بأمس الحاجة للعراق ، لكن عراقنا بأمس حاجة أيضاً إلى سياسيين يقتنصون هذه الفرصة التأريخية ويجتهدون لأستثمار ملف الازمة والاستفادة منها من خلال عودة العراق كلاعب دولي قادر على استعادة دوره المحوري كدولة فاعلة ، وان نثبت هويتنا الوطنية ونعمل من أجل المصالح الوطنية ، وفي غياب ساسة عراقيين محايدين فقدنا الثقة بان يكون لنا دور مهم في ادارة اي ازمة ، لذا سيبقى البحث جارياً سياسيين مخلصين يحددون مصالحنا الوطنية ويعملون لتحقيقها ؟

علينا الاعتراف ؛ أننا في خضم أزمة حقيقية تتصدرها طبقة سياسية لاتعرف ماهو المطلوب منها تجاه «العراق» في لحظة تأريخية مهمة لاثبات الولاء للوطن والحفاظ على أستقلالية قراره وضـــــــمان هـــــــوية المواطنة.