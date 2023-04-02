الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬محمد‭ ‬طاقة‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬خروقات‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬وآلية‭ ‬إقرارها

التشريعات‭ ‬غير‭ ‬المدروسة‭ ‬والخاضعة‭ ‬للمزاج‭ ‬السياسي‭ ‬تفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الفساد‭ ‬المالي

عمان‭ -‬علاء‭ ‬العاني‭ ‬

اثار‭ ‬اعلان‭ ‬توحيد‭ ‬الموازنة‭ ‬العراقية‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬متتالية‭ ‬واحالتها‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬افعل‭ ‬السياسية‭ ‬والعلمية‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬تستكمل‭ -‬الزمان‭- ‬استطلاع‭ ‬آراء‭ ‬الخبراء‭ ‬والاكاديميين‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وعلاقته‭ ‬ببنية‭ ‬الدولة،‭ ‬ويرى‭ ‬

الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العراقي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬طاقة‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬ميزانية‭ ‬مالية‭ ‬للعراق‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة‭ ‬قائلاً‭: ‬لفت‭ ‬انتباهي‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬ادلى‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬يحيل‭ ‬مشروع‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬،‭ ‬بالقول‭ ‬،‭ ‬طبقا‭ ‬لتصريحه‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬13‭/‬3‭/‬2023‭ ‬،ان‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للسنوات‭ ‬المالية‭ ‬2023و2024و2025‭ . ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬للاستغراب،‭ ‬تجاهل‭ ‬مجلس ‬الوزراء‭ ‬ووزيرة‭ ‬المالية‭ ‬والذين‭ ‬اشتغلوا‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬الميزانية،‭ ‬ان‭ ‬بديهيات‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية‭ ‬للدولة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬قواعد‭ ‬ملزمة‭ ‬لمن‭ ‬يكلف‭ ‬بالاشتغال‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬وهي‭ :‬

1-قاعدة‭ ‬شمولية‭ ‬الموازنة‭ ‬

2-قاعدة‭ ‬وحدة‭ ‬الموازنة

3-‭ ‬قاعدة‭ ‬توازن‭ ‬الموازنة‭ ‬

4-قاعدة‭ ‬سنوية‭ ‬الموازنة‭ ‬

وتقضي‭ ‬قاعدة‭ ‬سنوية‭ ‬الموازنة،‭ ‬وهي‭ ‬الأهم،‭ ‬أن‭ ‬تعد‭ ‬الحكومة‭ ‬موازنة‭ ‬سنوية‭ ‬للعام‭ ‬القادم‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لاستحصال‭ ‬موافقتها‭ ‬وأقرارها،‭ ‬ودائما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الموافقة‭ ‬لسنة‭ ‬مالية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭. ‬ويضيف‭ ‬طاقة‭ ‬قائلا‭: ‬أن‭ ‬مفردات‭ ‬أي‭ ‬ميزانية‭ ‬تتضمن‭ ‬بنود‭ ‬عديدة،‭ ‬منها‭ ‬مثلا‭ ‬موضوع‭ ‬تحديد‭ ‬الضرائب‭ ‬الواجب‭ ‬استحصالها،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ممثلا‭ ‬حقيقيا‭ ‬للشعب‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬ابداء‭ ‬الرأي‭ ‬بشأن‭ ‬الضرائب‭ ‬المزمع‭ ‬استحصالها‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬موضوع‭ ‬الضرائب‭ ‬حالة‭ ‬غير‭ ‬ثابتة‭ ‬وفقا‭ ‬لظروف‭ ‬معينة‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تثبيت‭ ‬مفردات‭ ‬الضرائب‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ربما‭ ‬تشهد‭ ‬متغيرات‭ ‬جوهرية‭ ‬لاعتبار‭ ‬ان‭ ‬الجباية‭ ‬والانفاق‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتجدد‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬وتتوقف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬المقرة‭ ‬،‭ ‬لحين‭ ‬حصول‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭ .‬

اما‭ ‬بخصوص‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تبدأ‭ ‬به‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬،فهناك‭ ‬دول‭ ‬تعتمد‭ ‬بدأ‭ ‬موازنتها‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬31‭/‬كانون‭ ‬اول‭ /‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬ومنها‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬دول‭ ‬تبدأ‭ ‬سنتها‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭ /‬ابريل‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬31‭/‬اذار‭/‬مارت‭ .‬

ويشير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬طاقة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الذين‭ ‬أقروا‭ ‬ميزانية‭ ‬مالية‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قد‭ ‬خرقوا‭ ‬أهم‭ ‬القواعد‭ ‬الملزمة‭ ‬التي‭ ‬اشار‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬المتطلبات‭ ‬المهنية‭ ‬بالعمل‭ ‬لإعداد‭ ‬الموارنة‭.‬

ويوضح‭ ‬طاقة‭ : ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الخرق‭ ‬ان‭ ‬دل‭ ‬على‭ ‬شيىء‭ ‬فأنما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الجهل‭ ‬والاستخفاف‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الدقيق‭ ‬،أن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذو‭ ‬نوايا‭ ‬مبيته‭ ‬لترسيخ‭ ‬وسائل‭ ‬النهب‭ ‬في‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬فأين‭ ‬أيها‭ ‬السادة‭ ‬قاعدة‭ ‬توازن‭ ‬الموازنة‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تحسب‭ ‬فيها‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬بحيث‭ ‬تتساوى‭ ‬مع‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬الصيغة‭ ‬المثالية‭ ‬لعمل‭ ‬الموازنة‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬وربما‭ ‬لظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬طارئة‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬عجز‭ ‬بسيط‭ ‬أو‭ ‬فائض‭ ‬بسيط‭ ‬،‭ ‬ولكننا‭ ‬نرى‭ ‬العجائب‭ ‬في‭ ‬العجز‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬السنوات‭ ‬2020‭ ‬و2021‭ ‬و2022‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬العجز‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬64‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬امريكي‭ ‬و49مليار‭ ‬و49‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬يبين‭ ‬ان‭ ‬الذين‭ ‬يعدون‭ ‬الموازنة‭ ‬هم‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬اعدت‭ ‬جميع‭ ‬الموازنات‭ ‬على‭ ‬نسق‭ ‬واحد‭ .‬

ويؤكد‭ ‬البروفسور‭ ‬طاقة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الخلل‭ ‬في‭ ‬الموازنات‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬أعلاه‭ ‬حدث‭ ‬نتيجة‭ ‬لتغير‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬سعر‭ ‬البرميل‭ ‬الواحد‭ ‬40‭.‬51‭ ‬دولار‭ ‬،وفي‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬اعتمد‭ ‬سعر‭ ‬البرميل‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬42‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اعتمد‭ ‬سعر‭ ‬البرميل‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ب‭ ‬70‭ ‬دولار‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تضخيم‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬وبالتالي‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬والنفقات‭ ‬التشغيلية‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الخصوص‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬اهمال‭ ‬النفقات‭ ‬الرأسمالية‭ ‬،علما‭ ‬ان‭ ‬مراجعة‭ ‬الحسابات‭ ‬الختامية‭ ‬ولجميع‭ ‬الموازنات‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬،من‭ ‬اجل‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ . ‬ويرى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬طاقة‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬كانت‭ ‬لأجل‭ ‬طمس‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬الأحزاب‭ ‬الطائفية‭ ‬وبظل‭ ‬سطوة‭ ‬ميليشياتها‭ ‬المسلحة‭. ‬ويخاطب‭ ‬طاقة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬والمختصين‭ ‬والحريصين‭ ‬على‭ ‬بلدهم‭ ‬بالقول‭: ‬أيها‭ ‬السادة،‭ ‬أننا‭ ‬أمام‭ ‬حالة‭ ‬يراد‭ ‬منها‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬شرعنة‭ ‬الفساد‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬لذلك‭ ‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬المختصين‭ ‬للوقوف‭ ‬بحزم‭ ‬لأفشال‭ ‬هذه‭ ‬المحاولة‭ ‬المتمثلة‭ ‬باعتماد‭ ‬ميزانية‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬والتي‭ ‬تنفتح‭ ‬ثغرة‭ ‬جديدة‭ ‬لنهب‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬