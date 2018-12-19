الخبراء‭ ‬يشككون‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بعد‭ ‬اعلانها‭ ‬موعد‭ ‬ملء‭ ‬السد‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
فى اول رد فعل على اعلان اثيوبيا الانتهاء من سد النهضة عام 2022 اكد محمود ابو زيد وزير الري السابق فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان المشكلة ليست فى العام الذى تنتهى فيه اثيوبيا من بناء السد ولكن فى التزام اثيوبيا باتفاق المبادئ الذي وقع بين الدول الثلاث عام 2015 خاصه فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل ، فيما ارجح د/ عباس شراكى استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة تاخير بناء السد الى اسباب ماليه نسببت فى توقف العمل بالسد ،واتفق معه فى الراي د/ ضياء القوصي الخبير المائي ، واضاف ان القضيه ليست بالتاخير ولكن بمدى التزام اثيوبيا باتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان واثيوبيا خاصة فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل خاصة ان مصر تخشى ان يقلص المشروع من كمية المياه التى تصل اليها، فيما شكك د/ احمد فوزى دياب الخبير المائى فى النوايا الاثيوبيه مؤكدا ان اثيوبيا تحاول كسب الوقت لاستكمال المشروع واذا كانت النوايا الاثيوبيه حسنه فعليها القبول بوجود مراقبيين مصريين لمتابعة ما تبقى من بناء السد للتاكد من صحة الادعاءات الاثيوبيه فى حالة رفض اثيوبيا هذا الطلب فان هذا يدل على عدم صدق الادعاءات الاثيوبيه.
وطالب دياب بضرورة وجود ضغط شعبى واعلامى فى تلك المرحلة لتقوية موقف المفاوض المصرى امام اثيوبيا حتى تضطر لاثبات حسن نواياها وتوافق على وجود مراقبين مصريين لمتابعة بناء السد من ناحية اخرى ارجع ارجع مصدر مسئول بوزارة الرى طلب عدم ذكر اسمه ان الازمه الماليه التى دفعت اثيوبيا الى تاجيل استكمال السد يرجع الى توقف الدعم المالى السعودى للمشروع فى ظل التنسيق المصرى السعودى الذى يشهد حاليا احسن فتراته