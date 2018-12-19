الخبراء‭ ‬يشككون‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بعد‭ ‬اعلانها‭ ‬موعد‭ ‬ملء‭ ‬السد‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فى‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬اكد‭ ‬محمود‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬فى‭ ‬العام‭ ‬الذى‭ ‬تنتهى‭ ‬فيه‭ ‬اثيوبيا‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬ولكن‭ ‬فى‭ ‬التزام‭ ‬اثيوبيا‭ ‬باتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬خاصه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقواعد‭ ‬الملء‭ ‬والتشغيل‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ارجح‭ ‬د/‭ ‬عباس‭ ‬شراكى‭ ‬استاذ‭ ‬الجيولوجيا‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬تاخير‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬الى‭ ‬اسباب‭ ‬ماليه‭ ‬نسببت‭ ‬فى‭ ‬توقف‭ ‬العمل‭ ‬بالسد‭ ‬،واتفق‭ ‬معه‭ ‬فى‭ ‬الراي‭ ‬د/‭ ‬ضياء‭ ‬القوصي‭ ‬الخبير‭ ‬المائي‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬القضيه‭ ‬ليست‭ ‬بالتاخير‭ ‬ولكن‭ ‬بمدى‭ ‬التزام‭ ‬اثيوبيا‭ ‬باتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقواعد‭ ‬الملء‭ ‬والتشغيل‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تخشى‭ ‬ان‭ ‬يقلص‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬كمية‭ ‬المياه‭ ‬التى‭ ‬تصل‭ ‬اليها،‭ ‬فيما‭ ‬شكك‭ ‬د/‭ ‬احمد‭ ‬فوزى‭ ‬دياب‭ ‬الخبير‭ ‬المائى‭ ‬فى‭ ‬النوايا‭ ‬الاثيوبيه‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬تحاول‭ ‬كسب‭ ‬الوقت‭ ‬لاستكمال‭ ‬المشروع‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬النوايا‭ ‬الاثيوبيه‭ ‬حسنه‭ ‬فعليها‭ ‬القبول‭ ‬بوجود‭ ‬مراقبيين‭ ‬مصريين‭ ‬لمتابعة‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬للتاكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬الادعاءات‭ ‬الاثيوبيه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬رفض‭ ‬اثيوبيا‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬فان‭ ‬هذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬صدق‭ ‬الادعاءات‭ ‬الاثيوبيه‭.‬

‭ ‬وطالب‭ ‬دياب‭ ‬بضرورة‭ ‬وجود‭ ‬ضغط‭ ‬شعبى‭ ‬واعلامى‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬لتقوية‭ ‬موقف‭ ‬المفاوض‭ ‬المصرى‭ ‬امام‭ ‬اثيوبيا‭ ‬حتى‭ ‬تضطر‭ ‬لاثبات‭ ‬حسن‭ ‬نواياها‭ ‬وتوافق‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مراقبين‭ ‬مصريين‭ ‬لمتابعة‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬ارجع‭ ‬ارجع‭ ‬مصدر‭ ‬مسئول‭ ‬بوزارة‭ ‬الرى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬ان‭ ‬الازمه‭ ‬الماليه‭ ‬التى‭ ‬دفعت‭ ‬اثيوبيا‭ ‬الى‭ ‬تاجيل‭ ‬استكمال‭ ‬السد‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬توقف‭ ‬الدعم‭ ‬المالى‭ ‬السعودى‭ ‬للمشروع‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التنسيق‭ ‬المصرى‭ ‬السعودى‭ ‬الذى‭ ‬يشهد‭ ‬حاليا‭ ‬احسن‭ ‬فتراته