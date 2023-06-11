الخامس من حزيران – سمير عبدالله الصائغ

سمير عبدالله الصائغ

عدت..

لماذا؟

كيف لماذا

أليست هي حركة التاريخ

أليس ذاك مسار الأيام

لكنا

لكنكم ماذا

هل في غفلة كنتم

هل في..

أحقا

ذاك ماجرى

أهؤلاء النفر

ألمن حائط المبكى جاؤوا

غيروا مسرى التاريخ

حولوا وجه الجغرافية

حولوا

وجوه كل العلوم

وكل..وكل

وهذه

الجماهير العريضة

من المحيط

إلى..

أين كانت

أكل تلك الملايين

ماأدركت

أين العيون

المبثوثات على الحدود

أنامت كلها ليلة الرابع

ولما تصحو بعد

أين وأين

أين أجهزة الاستشعار

أين رنين الرادار

والمغنية التي قالت

حين جاءت لتطربكم

طائراتكم مكشوفة

بضربة عصفور

وتطير؟

بل حطاما تصير

ضحكتم وربما منها سخرتم

وأنتم صناديد

الخبرة والاستخبار

والنخبة والاستشعار

لا بل أنتم وبدلاتكم المرقطات

صاعقة مغاوير مشاة استخبارات

أتدرون

هباء كنتم

كنتم هباء

وتحققت أسفار الكليم

وضاعت

سيناء

وضعنا.