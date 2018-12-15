الخارجية تسلّم السفير التركي رسالة إحتجاج بشأن قصف مدن عراقية

بغداد – الزمان

أستدعت وزارة الخارجية السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز وسلّمته رسالة احتجاج جراء الخروقات الجوية المتكررة على المناطق داخل العراق . وقال بيان للوزارة امس إن (الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية واستهداف العديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات), مشيرا الى ان (هذه الاعمال المتكررة تعد انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملاً مرفوضاً على الاصعدة كافة ويتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين), مجددا البيان (رفضه استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والاشقاء), داعيا الجانب التركي الى (الالتزام بذلك حفاظاً على علاقات الصداقة بين البلدين). وجرى امس الاول تشييع جثاميين أربع سيدات قضين بقصف تركي على مخيم للاجئين في قضاء مخمور ضمن محافظة نينوى.وكان المجلس الشعبي في مخمور قد أعلن عن فقدان أربعة نساء حياتهن بالقصف الذي نفذته القوات التركية. الى ذلك توافق الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والامريكي دونالد ترامب على تعاون أكثر فاعلية بين بلديهما حيال سوريا وذلك بعد تهديد أنقرة بشن هجوم جديد على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

قلق اممي

وقالت مصادر في تصريح امس إن (اردوغان وترامب توافقا خلال إتصال هاتفي على قيام تعاون أكثر فاعلية بشأن سوريا), واضافت ان (اردوغان نقل الى ترامب القلق الامني المشروع لتركيا والمتصل بأنشطة وحدات حماية الشعب في الجانب الاخر من الحدود). ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعدما توعد إردوغان الاربعاء الماضي بشن عملية عسكرية في شمال سوريا تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل داعش بدعم من واشنطن والتي تعدها انقرة وحدات إرهابية وتؤكد أنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا في تركيا منذ .1984

وقال اردوغان ان (الجيش سيبدأ في الأيام المقبلة عملية عسكرية جديدة ضد مواقع المقاتلين الاكراد شرق نهر الفرات). وسبق ان شنت القوات التركية هجومين منذ العام 2016 على شمال سوريا، وهي تسيطر على مناطق واسعة من هذا البلد.ومن شأن هجوم من هذا النوع أن يزيد تعقيد الوضع في شمال سوريا بسبب تواجد جنود أمريكيين الى جانب المقاتلين الأكراد , لكن المعروف بأن تركيا والولايات المتحدة بلدان في الحلف الاطلسي، إلا أن علاقاتهما توترت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب رفض أنقرة القاطع تسليح واشنطن للمتمردين الاكراد في شمال سوريا . وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية قد اكد تعليقا على كلام اردوغان بشأن عزمه شن هجوم شرق الفرات بالقول إن (أي عمل عسكري من جانب واحد ). وارتفعت حدة التوتر خلال الاسابيع الماضية بعد أن أقامت الولايات المتحدة مراكز مراقبة في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا لمنع الاحتكاك بين القوات التركية والكردي وثار هذا القرار حفيظة تركيا التي عدت هذه الخطوة محاولة لحماية وحدات حماية الشعب الكردية.