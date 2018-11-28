الخارجية الامريكية تعلّق على زيارة بارزاني الى بغداد

الزمان-

نفت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت، أي دور لبلادها في الزيارة التي اجراها مؤخرا زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الى العاصمة بغداد. وذلك بعد شائعات تسربت في مواقع اخبارية عن ضغط امريكي في اجراء الزيارة، التي وصفها المراقبون في اربيل وبغداد بأنها فتحت افاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين .

وقالت نوير في مؤتمر صحفي انه “حسب معلوماتي انه لم يكن لنا أي دور في هذه الزيارة”.

واستدركت القول “لكننا دائما نشجع اربيل وبغداد على اللقاءات والتحاور”، داعية الجانبين الى ضرورة اجراء حوارات بناءة.

وبشأن اتفاق كردستان والعراق على تصدير نفط كركوك قالت نويرت ان العراق يستطيع ان يكون لاعبا مهما في سوق النفط العالمية من خلال عمليات تصدير النفط الخام