انتهاء 80 بالمئة من عمليات التهريب بعد فرض القانون بديالى

الحيالي: متنفّذون يمنعون الدوائر من رفع التجاوزات

ديالى – سلام الشمري

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الموسوي ، تمكن القوات الأمنية من انهاء 80 بالمئة من عمليات التهريب في ديالى، مبينا ان الإرهاب يدعم جميع الازمات الطائفية لإثارة مشاكل عميقة.

وقال الموسوي لــ(الزمان )أمس، ان (جهاز الامن الوطني استطاع انهاء 80 بالمائة من عمليات التهريب السابقة)، مؤكدا ان(نصف البضاعة التي تدخل للعراق عبارة عن اعفاءات جمركية بسبب التدخلات السياسية). وأضاف الموسوي ، ان(الارهاب يعمل على اعادة الطائفية الى ديالى وهناك تقصير من القطعات الماسكة للأرض بالمناطق التي حدثت بها الخروقات). وأشار الموسوي الى ان(اللجنة اتفقت مع وزارتي الدفاع والداخلية بتزويد ديالى بالمعدات الفنية العسكرية واننا نعمل على الضغط على البرلمان لتوفير التمويل المالي لديالى).

فيما حذر النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري ، من(اهمال الملف الأمني المحافظة تحولت إلى معبر لتهريب المخدرات والجرائم الارهابية ، داعيا رئيس الوزراء إلى شن عملية عسكرية في ديالى لفرض هيبة الدولة وقطع أوصال العصابات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات). وقال المعموري لــ(الزمان)، ان (الوضع الأمني في محافظة ديالى يحتاج إلى معالجة حقيقية ، مبينا أن استقرار المحافظة امنيا يعني استقرار العراق ). واضاف المعموري ، ان (الخلايا الإرهابية لاتزال موجودة في البساتين والمناطق الوعرة فضلا عن العصابات الاجرامية التي بدات تنشط في المحافظة ). وأشار إلى أن(رئيس الوزراء امام تحدي كبير لفرض هيبة الدولة في محافظة ديالى وقطع أوصال المجاميع الارهابية).

سطوة متنفذين

وفي بعقوبة قال قائمقامها عبدالله الحيالي لــ(الزمان)،ان (بعض الدوائر الخدمية وصلت الى مرحلة عدم القدرة في رفع التجاوزات على ممتلكاتها خاصة الاراضي بسبب سطوة بعض المتنفذين ، ما دعاني الى مفاتحة قيادة عمليات ديالى بشكل مباشر من اجل تقديم العون والاسناد). واضاف الحيالي ،ان (ملف مافيات الاراضي في ديالى وخاصة بعقوبة مقلق للغاية ويمثل صورة سوداوية اخرى في محاولة البعض فرض سطوته ونهب الاراضي في وضح النهار لافتا الى ضرورة تبني خطة فرض قانون تسهم في انهاء ملف نهب الاراضي في جميع مناطق المحافظة). وبين الحيالي ، ان (عدم قدرة بعض الدوائر رفع التجاوزات خطا فادح يجب الانتباه لتداعياته السلبية وتوفير كل الامكانيات التي تسمح باسترداد كل الاراضي). واوضح الحيالي ، ان (بعض الدوائر الخدمية وصلت الى مرحلة عدم القدرة في رفع التجاوزات على ممتلكاتها خاصة الاراضي بسبب سطوة بعض المتنفذين ما دعاني الى مفاتحة قيادة عمليات ديالى بشكل مباشر من اجل تقديم العون والاسناد)، مؤكدا ،ان(ملف مافيات الاراضي في ديالى وخاصة بعقوبة مقلق للغاية ويمثل صورة سوداوية اخرى في محاولة البعض فرض سطوته ونهب الاراضي في وضح النهار لافتا الى ضرورة تبني خطة فرض قانون تسهم في انهاء ملف نهب الاراضي في جميع مناطق المحافظة). واشار الى ان(عدم قدرة بعض الدوائر رفع التجاوزات خطا فادح يجب الانتباه لتداعياته السلبية وتوفير كل الامكانيات التي تسمح باسترداد كل الاراضي). كما أكد الحيالي ، إن(عملية فرض القانون مهمة للمشهد الامني في ديالى وتأتي في ظروف حساسة تمر بها المحافظة ونامل ان تحقق كل الاهداف المرسومة لها وابرزها تحقيق الاستقرار الامني). وأضاف الحيالي ، أن(3 طلبات عاجلة رفعت لشمولها ضمن خطة فرض القانون في اسبوعها الاول هي تعقب حيتان نهب الاراضي في ديالى ورفع التجاوزات على الانهر والجداول من قبل المتنفذين والمساعدة في تعقب الفاسدين في مؤسسات الدولة). واشار الى ان(الفساد هو جزء من مشكلة ديالى الأساسية والارهاب والجريمة ماهي الا ادوات تسهم في زيادة معاناة الاهالي)، لافتا الى ان(الطلبات تأتي لاستثمار فرض ذهبية من اجل تحقيق استقرار اكبر في المحافظة). وفي بعقوبة أيضا قالت مدير المستشفى البيطري ابتسام محمد لـ(الزمان)، ان(المستشفى البيطري اطلق حملة مكثفة تستمر لأربع اسابيع متتالية في عموم مناطق ديالى لمكافحة حشرة القراد التي تعد الوسيط الناقل لمرض الحمى النزيفية لقطعان الماشية والاغنام والجاموس). وأضاف محمد ، أن(الحملة والتي تتمحور في مساريين هي رش الحظائر وتغطيس الحيوانات في احواض تضم مواد خاصة تسهم في القضاء على الحشرة التي تشكل مصدر خطر على الثروة الحيوانية بسبب نقلها مرض فتاك).

واشار الى ان(الحملة ستنفذ من قبل 20 مركز بيطري منتشرة في الاقضية والنواحي من اجل اسعاف الثروة الحيوانية ومنع عودة هذا المرض من جديد). والى شأن آخر قال مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري لــ(الزمان)،ان (غزارة الامطار في ديالى الاسبوع الحالي كان لها نتائج ايجابية في 4 محاور مهمة ابرزها تامين سقي اكثر من 200 الف دونم من المحاصيل الزراعية دفعة واحدة خاصة المحاصيل الاستراتيجية في اشارة منه الى محصولي الحنطة والشعير). واضاف المعموري ،ان (غزارة الامطار ستنعش الابار الارتوازية التي بدأت تشكل حلقة مهمة في تامين المياه لمناطق مترامية خاصة الجزء الشرقي والشمالي من ديالى ناهيك عن اهمية امطار فيخلق احزمة خضراء واسعة في البوادي والتي تستغل في تامين الطعام لقطعان الماشية والاغنام).

والى شرق ديالى قال مدير ناحية قزانية مازن أكرم لــ(الزمان)، إن (أمطاراً غير مسبوقة طيلة المواسم الثلاثة الأخيرة وسيولاً تدفقت من الحدود الإيرانية شهدتها ناحيتا مندلي وقزانية شرقي ديالى)، مشيراً إلى (امتلاء 5 وديان بالسيول وهي (حزام وطحلاو ولجمة ومويلج وحران)وبمعدلات متفاوتة بين الغمر والامتلاء). وأضاف أكرم، أن(أكثر من 10 قرى تعاني الصيهود، أي شح المياه القاحلة احيتها الامطار والسيول شرقي قزانية الى جانب امتلاء السدود والجداول محصيا حصاد الأمطار إلى اتمام سقي الرية الثالثة لمحاصيل الحنطة والشعير، لضمان أرواء أكثر من 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تعاني شح المياه).

وأعرب مدير ناحية قزانية، عن (تفاؤله، وتفاؤل المزارعين بإحياء الثروة الحيوانية التي تعاني الاحتضار والتناقص لأسباب وظروف متعددة).

وفي سياق متصل قال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لـ(الزمان)، ان(السيول المتدفقة عبر وديان تمتد لعشرات الكيلومترات من محافظات السليمانية وكركوك وصلاح الدين صوب بحيرة سد العظيم خلال الايام الخمسة الماضية أسهمت في اضافة نحو 100 مليون م3 من المياه). وأضاف العبيدي ، أن(زيادة خزين بحيرة سد العظيم رفع معدل اطلاق المياه من 4م3 بالثانية الى 20م3 بالثانية مما سيسهم في تأمين احتياجات الاراضي الزراعية لسقي المحاصيل قبل موسم الحصاد).

واشار الى ان(بحيرة العظيم تتغذى عبر وديان تمتد لمحافظات عدة ما يخلق مرونة في تجميع مياه السيول والامطار ضمن ما يعرف باستراتيجية حصــــاد الامطار). فيما قال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي لــ(الزمان)،ان (الامطار الاخيرة ساهمت في زيادة ملحوظة في خزين بحيرة حمرين بفعل السيول التي تدفقت في الايام الماضية(

واضاف الزركوشي ،ان(الزيادة وهي الثالثة خلال 4 اشهر تبقى ضمن نطاق محدود قياسا الى حجم خزين بحيرة حمرين الذي يصل الى مليارين و400 مليون م3 لكن ما موجود فيها لا يتجاوز الـ 230 مليون م3 وربما اكثر بقليل ). واشار الى ان(حجم خزين بحيرة حمرين لايزال ضمن الدائرة الحمراء المثيرة للقلق ونامل في الموجات المطرية القادمة في اسعاف خزين البحيرة بشكل يؤدي الى زيادته على نحو تعطي اطمئنان على تجاوز ازمة الصيف دون اي اشكاليات).

فيما كشف عضو نقابة البيطريين العراقيين قاسم محمد ، خلو محافظة ديالى من مرض فتاك ينتقل من الحيوان للإنسان. وقال محمد لــ(الزمان)، ان(الفحوصات المختبرية للعينات في ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة، اظهرت خلو قطعان الماشية والجاموس من اي اصابة مؤكدة بمرض الحمى القلاعية). وأضاف، محمد أن(برقية عممت برفع شامل لحظر النقل من المنطقة واليها والذي استمر 15 يوما متتالية كإجراء وقائي). وأوضح محمد ، أن(ديالى بشكل عام اصبحت خالية من مرض الحمى القلاعية بسبب قرارات فرض الحظر الشامل لمدة 3 اشهر تقريبا في مناطق عدة بعد رصد اصابات مؤكدة).

وأشار الى أن(المحافظة سجلت خلال 2022 حالتي وفاة بسبب مضاعفات الاصابة كون المرض ينتقل من الحيوان الى الانسان)، محذرا من أن(اعلان ديالى حاليا خالية من الحمى القلاعية جاء وفق الفحوصات الاخيرة لكن سيجري اعادة فرض الحظر اذا تم رصد اي اصابة بالمرض في اي منطقة). الى ذلك أعلنت وزارة التخطيط ، عن إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، مبينةً أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التنمية المكانية وإعادة إعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال إعادة الحياة إلى المدن التي تم إلغاؤها في محافظات ديالى وواســـط والبصرة وميسان). وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته الــ(الزمان)، إن(نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على إعادة استحداث قضاء مندلي بمحافظة ديالى الذي أُلغي عام 1987? وتم تحويله إلـــى ناحية). وأضاف الهنداوي ، أن(دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة قامت بدراسة ملف إعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد العاملين فيها، وكذلك عدد الوحدات السكنية ونوع مواد البناء المستخدمة فيها، والخدمات والدوائر والمؤسسات، وخريطة الحدود الإدارية، فضلاً عن تقييم دراسات الجدوى وفق أبعادها المكانية الحضرية والريفية، وما يمتلكه القضاء من إمكانات تنموية كبيرة، طبيعية وبشرية وتوافر الخدمات العامة التي تمكنه من تلبية احتياجات السكان”. وتابع الهنداوي، أن(قرار إعادة استحداث قضاء مندلي جاء انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 المتضمن إزالة الآثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء كما كانت قبل عام 1987).

فيما قال رئيس غرف التجارة في ديالى محمد ملا جواد التميمي لــ(الزمان)،ان(زيارتنا الاخيرة الى جمهورية ايران الاسلامية ولقاء غرف التجارة ومستثمرين ورؤساء شركات مهمة دفعتنا الى تبني فكرة اقامة اول ملتقى للاستثمار الدولي في بعقوبة بعد 2003). واضاف التميمي ،ان (الملتقى والذي سيعقد بعد 4 اسابيع من الان سيكون للشركات والمستثمرين الايرانيين حضورا مهم من اجل التنسيق على طرح فرص متعددة تكون بداية تعاون في تفعيل الافاق الاقتصادية والتجارية والصناعية ، مشيرا الى ان الصناعات الايرانية جيدة وهي تمول الكثير من احتياجات الاسواق وبناء شراكة اقتصادية ستخدم البلدين).

ومن جانب آخر قال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي لــ(الزمان)، انه (بناء على توجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارته قبل ايام الى ديالى تم تشكيل لجنة عليا لحسم مصير مهجري 6 مناطق في المحافظة ابرزها ابي صيدا والخيلانية ونهر الامام والسعدية). واضاف الربيعي ،ان (اللجنة اجرت اول تقيم ميداني للمناطق المشمولة بعودة المهجرين واعدت تقرير موسع سيرفع الى بغداد من اجل تحديد الاولويات وسبل تسريع وتيرة حسم ملفهم الانساني مع الاشارة الى وجود بعض التعقيدات التي تستلزم دخول الحكومة بشكل مباشر لحلها.