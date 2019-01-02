الحياة و السياسة – فاضل ميراني

ترتبط السياسة بالحياة، وتتداخل في تفاصيلها الدقيقة، سواء كانت بالمفهوم الذي استقر عليه معناها الذي تقدمه الحكومات و الاحزاب معارضة او متحكمة، ام كانت بالمفهوم الذي يمارسه الفرد داخل الجماعة اللاسياسية، سعيا لتحقيق هدف محدد.

احترف الانسان السياسة ام لا، فهي تناله بتأثيرها، حتى وان ابتعد، فأخر تطوراتها انتجت الدولة التي يشكل الانسان ركنا مهما فيها وطنيا كان ام اجنبيا، وهو مذعن للقوانين التي تتمخض عن مشروع سياسي يخاطب الكافة، حيث لا تتواجد منطقة تخل من سقف قانوني يسنده عماد يرفعه.

لست ممن يقبلون الاذعان لكل قانون واحسب كثيرين مثلي ايضا، و الا لما ولدت السياسة معارضة، ذلك هو الصراع الثاني في الفكر، بعد صراع يعكس التفاوت الذي يشرع سياسة مرفوضة، ونحن من اوائل الذين احتلوا مكانا معارضا للسياسة التي ارادتنا مذعنين.

منذ خمسين سنة و اكثر، وانا و رفاق لي نالتنا السياسة بتأثيرها، فللان اذكر وجه عبدالكريم قاسم، و الاخوين سلام و رحمن عارف، واذكر ان السياسة تفاوتت و تضاربت افكار خصماء السلطة في العراق، فقدمت لنا هوية شوهاء عكست ما يدركه رؤوساء البلاد عن رعايا البلاد، شخصيا وجدت مواطنتي مشروطة ببنود سرية، تسأل عن القومية بشكل غير مريح، و عن الطائفة و التوجه العقائدي كذلك، لا ترضى بنا الدولة الا بجهد، وعدم رضاها بنا يتكرر مع تبدل النظام و تبدل سياسته التي لا تشهد ثباتا الا فيما يخص مواطنيها.

كان مصطفى البارزاني، يجسد لنا معان اكبر من معاني المعارض، ولم يرتبط نهجه يوما بفكرة استبدال سلطة بسلطة، ومن فهم من البارزاني ذلك المختصر، فلم ير من الصورة الا ما يبتغيه هو.

البارزاني قائد اختارته امته لما وجدته منقذا يعمل ما لم يقدر الاخرون على عمله، و لا يمكن بأي حال اجحاف من سبقوه او تناسي سابقتهم، البارزاني نفسه علمنا ان السابقين في خدمة الناس لهم كل تقدير.

البارزاني بدأ بنفسه، وكان حجة علينا و ان لم يقيدنا بقيد من زهده و لا مارس جبرا على سلوك، الا اذا نمى له ان في ذلك ما يضر بحقوق الناس.

في السياسة قد يكون كل شيء ممكنا، لكن الممكنات يجب ان تؤدي الى مصلحة عامة، ذلك درس اولي في منهج الشيخ الكبير، الذي ظلمه كثيرون حيا و بعد رحيله.

كانت السياسة التي زرعها فينا، انه و مهما ثبتت الحكومة التي نعارضها على الاساءة لنا، فنحن ثابتون على ادامة العمل على حقوقنا وان نفهم ان العصبة المتسلطة التي يسندها قانونها، لا تمثل الا نفسها و بطانتها، وان العراقيين براء منها، ولذا فشلت سياسة المتسلطين في تحويل نزاعهم معنا وجعلنا مذعنين، الى نزاع قومي.

علمتني مفاهيم البارزاني الاجتهاد السياسي في دائرتي التثقيف الداخلي و العلاقات، فالاهتمام بالجيل الحزبي الناشئ ووضع الامكانات المتاحة في متناوله تجربة و ووسائل، تجعله متدربا بما يكفي لتحمل المسؤولية على مراحل، وايضا ربطه بالاخرين من ذوي العقيدة الحزبية المغايرة كردا كان الاخرون ام غير كرد.

لم تكن فكرة البارزاني و سياسته هي الوصول الى تفاهمات بعد نضال تفضي الى اتفاقية اذار و الحكم الذاتي، فالذي حصل هو ماكان ممكنا يومها، وهو منجز ضخم بكل المقاييس، فلم يسبق لحزب كردي و حكومة من قومية اخرى في المنطقة قبلا ان يصلا الى حد الاعتراف لحزب بحقوق قومية يمثلها.

فكر البارزاني و سياسته التي لا يشوبهما تعقيد، تريدان للامة الكردية ان تكون امة خارج مفهوم الصهر، واضحة الهوية معترف لها بوجودها الدولي والاجتماعي، اخذة لمكانتها دون وصاية.

تواصلت السنوات امامي في العمل ضمن الحزب، وكنت و رفاقي ممن القي عليهم مسؤولية ثقيلة خفف منها وجود الراحل ادريس البارزاني و الرئيس مسعود الذي ادعو له بالعمر طويلا قائدا و رفيقا، فلقد كان رحيل مصطفى البارزاني قاسيا سواء كانت الظروف الدولية التي تزامنت مع الرحيل مواتية لنا ام علينا.

لكن الحياة لا تنتظر، ولا مسؤولية الشخص تشفع في تعطيلها الاحزان، لذا فقد عملنا برغم الالم، وانطلق كل منا في ملفه يترجم النظرية السياسية التي تبناها حزبنا نقلا عن المعلم الاول.

لم يكن عملنا السياسي سهلا و لن يكون، فلازلت اذكر وجوها تقود اشرس العمليات الامنية و العسكرية و الدعائية ضدنا، وذلك دأب حكام العراق وبعض قادة سياسته كلما اختاروا الهجوم واخترنا صد مخططاتهم، فدعاياتهم وحدها كانت من معدن لا يفت الا في العقول التي لم تستوعب نهج مصطفى البارزاني، فتحرك السواعد بما لا يجلب المصالحة العامة.

علمتني دروس السياسة، ان الشعوب اقوى و ابقى من الخرائط على الورق، وان الشعوب تلد شجعانا يواجهون عقم افكار المتسلط و عساكره صناع الموت.

ورأيت بعيني و لمست كيف ان صبرنا على سياسة الاخرين التي جلبت الخراب و الدمار، كان مصداقا لقوله جل وعز ” ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور”.

اخيرا، و مع تهنئتي لكل قارئة و قارئ كريمين بالعام الميلادي الجديد، فأنني اردت اختصار بعض من ذاكرتي، لـتعريف جمهور الزمان العزيز، ان في الحياة طرق سياسة و مضامين فكر خير وعظيم لا يشبه سائد السياسة التي لا تليق بعمق العراق الكبير بشعوبه و منها شعبنا الكردستاني.

كل عام و انتم على خير.

{ سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني