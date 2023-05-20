الحياة – مازن الحيدري

يمكن تعريف الحياة على أنها منتج نسهم نحن في صناعته وتشكيله !!

قد لايكون هذا التعريف شاملا أو دقيقا ولست أشك بانه لن يتوافق مع آراء الكثيرين، لكني كلما أمعنت النظر اكثر ببعض مايحيط بنا في الطبيعة أميل الى أعتماد هذا التعريف !!

ليس فينا من لايحب الحياة، لكننا نختلف في طريقة تعبيرنا وممارستنا لهذا الحب ،، والبعض يكتمه الى درجة النكران احيانا .. الزراعة ومتابعة نمو البذور واحدة من الطرق التي تساعد في أكتشاف الجمال ،، وليس غريبا ان يكون المزارعين على مر العصور هم أكثر الناس ارتباطا بالأرض والطبيعة وانهم من أهم صناع الحياة !!

هذه بعض الصور لتشكل عناقيد العنب وحبات الطماطة والفلفل والخيار ،، كل واحدة تؤيد ان الحياة منتج نسهم نحن في صناعته وتشكيله.. نهاركم سعيد

مع قهوة الصباح