السليمانية تجرّب نظام كاميرا السرعة خلال الأسبوع الجاري

الحياة تعود لحديقة نافورة قلعة أربيل بعد تأهيلها

السليمانية -الزمان

اربيل – أمجاد ناصر

بعد ثلاثة أشهر من العمل المتواصل لأعادة تأهيل واعمار بارك شار المعروف بـ نافورة قلعة اربيل , تم افتتاحه بحلته الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع محافظ اربيل و الجهة الممولة والمنفذة لتأهيله و المشرفة على المشروع.

مشاريع منفذة

وقال أوميد خوشناو محافظ اربيل ان (هذا المشروع يعد من أهم المشاريع المنفذة في قلب محافظة اربيل سياحيا من قبل رابطة المصارف الخاصة العراقية , صندوق تمكين ، لكونه يستقطب السياح من جميع المحافظات العراقية فضلا الى ابناء الاقليم , ونطالب المواطنيين و الوافدين لهذا المكان بالحفاظ على نظافته لكونه معلما سياحيا مهما يستقطب السياح فضلا الى عمره التاريخي وما يمثله من اهمية لأبناء المدينة).

وأكد ممثل الرابطة ان (اولويات الرابطة و صندوق تمكين المدعوم من البنك المركزي العراقي أختيار الموقع لاعادة اعماره او تأهيله ولدينا كوادر هندسية متقدمة بالتخطيط وانجاز العمل حسب التقنيات و الخطط الحديثة المتطورة , و تم التنسيق مع محافظة اربيل لتاهيل هذا البارك الذي يقع بين القلعة الاثرية و السوق و القيصرية ويرتداه جميع السياح من داخل و خارج العراق).

مضيفا ان كلفة تأهيل المشروع بالمرحلة الاولى بلغت 300 مليون دينار , ولحقته 50 مليون دينار , وتم انجازه حسب الوقت المخطط له ثلاثة شهور بدون تأخير , وهو واحد من عدة مبادرات اطلقناها لاننا نؤمن ببناء الحجر و بناء البشر معا , و منها تأهيل معبد لالش , واقامة عدة دورات تدريب للشباب لانجاز المشاريع الصغيرة و كيف يتجه الشباب الى القطاع الخاص وليس الاعتماد فقط على القطاع الحكومي , فضلا الى المبادرات الثقافية و السياحية التموينية).

واطلقت مرور السليمانية، مشروع كاميرا السرعة المعروف بأسم بوينت. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انها (ستفعّل اختبار 24 كاميرا كخطوة اولى بين طاسلوجة ودوكان، خلال اسبوع، وستسّجل السرعة للمركبات فقط بدون معاقبة المخالفين)، واضاف انه (سيتم تغريم السواق المخالفين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2016? اعتباراً من نهاية الشهر الجاري)، داعياً الى (الإمتثال للقوانين من اجل الحماية وتجنب الخطورة، والعقوبات المالية).

تفعيل قانون

ونفت مديرية المرور العامة، في بغداد، تفعيل قانون الغرامة والسجن لسائقي المركبات. واوضح بيان امس ان (المديرية لم تُطبق قانون مرور جديد، يشمل الغرامة والحبس لسواق السيارات، وفق ما تداولته بعض مواقع التواصل)، مبيناً ان (هناك بعض الصفحات الالكترونية المغرضة التي تروج للإشاعات والانباء الكاذبة للتلاعب بالمواطن)، ودعت المديرية الجميع، الى (الحذر من الاخبار المصطنعة، والحصول على المعلومة الحقيقية من المصادر الموثوقة). من جهة اخرى، بحث وزير الاعمار والاسكان والبلديات، بنگين ريكاني، موقف مشاريع فك الازدحامات المرورية في بغداد، للحزمة الاولى، بحضور امين بغداد، عمار موسى وممثلي الوزارات و الجهات المعنية. وقال بيان امس ان (الاجتماع استعرض المعوقات وحسمها، للمباشرة بتنفيذ المشاريع المتبقية لحل الزخم المروري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وايجاد الحلول اللازمة لإنطلاق مشاريع الحزمة)، منوهاً الى (مباشرة الوزارة بتنفيذ خمسة مشاريع ضمن الحزمة الاولى، في بغداد، بواقع ثلاثة مشاريع في الرصافة ومشروعين آخرين في الكرخ).