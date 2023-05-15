

الحياة تحت المياه والتنمية المستدامة‮ ‬- نور حمد مطلك‮ ‬

التنمية المستدامة هي‮ ‬عملية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة تحافظ على استدامة الموارد الطبيعية وتحسن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية‮. ‬وتهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية للإنسان والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية التي‮ ‬يعتمد عليها الإنسان لبقائه وتطوره وتتضمن التنمية المستدامة عدة جوانب،‮ ‬منها تعزيز الاقتصاد المستدام الذي‮ ‬يعتمد على استخدام الموارد بشكل فعال وتطوير الصناعات

وتعتمد التنمية المستدامة على المبادئ الثلاثة التالية

1‮- ‬الحفاظ على البيئة‮: ‬وهو الحفاظ على الموارد الطبيعية والحيوية،‮ ‬والتخفيف من الأثر البيئي‮ ‬لأنشطة الإنسان

2‮- ‬التنمية الاقتصادية‮: ‬وهو تحقيق الازدهار الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يحقق الاستدامة الاقتصادية ويدعم تحسين جودة الحياة‮ .‬

3‮- ‬التنمية الاجتماعية‮: ‬وهو العمل على تحقيق التنمية البشرية،‮ ‬وتحسين مستوى المعيشة والصحة والتعليم،‮ ‬وتشجيع المشاركة المجتمعية‮.‬

تحديات كبرى

وتعتبر التنمية المستدامة أحد التحديات الكبرى التي‮ ‬تواجه المجتمع الدولي‮ ‬في‮ ‬الوقت الحالي،‮ ‬ويجب على الدول والمجتمعات العمل سوياً‮ ‬لتحقيقها

والهدف رقم‮ ‬14 ‮ ‬من أهداف التنمية المستدامة هو‮ “‬الحفاظ على الحياة البحرية والمحيطات للتــنمية المستدامة‮”‬،‮ ‬ويهدف إلى الحفاظ على الحياة البحرية والمحيــــــطات وتحسين استدامتها وإدارتها بشكل فعال‮. ‬ويشمل الهدف العديد من الأهداف الفرعية مثل‮ :‬

الحد من التلوث البحري‮ ‬والتأكد من تحسين جودة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي‮ ‬البحري

‮- ‬تعزيز الإدارة المستدامة وفعالية استخدام الموارد البحرية

‮- ‬زيادة قدرة المجتمعات المحلية والصيادين على التأقلم مع التغيرات المناخية والعوامل البيئية الأخرى

واذا تناولنا المنطقة العربية كعينه للبحث‮ ‬فاننا‮ ‬نعلم انها تطل على‮ ‬3‮ ‬بحار ومحيطين،‮ ‬لكن ما‮ ‬يثير القلق هو استعمال الموارد بشكل سيء،‮ ‬فقد ارتفع متوسط المعدلات السنوية لصيد الأسماك في‮ ‬المنطقة بنسبة‮ ‬180‮ ‬بالمئة في‮ ‬2013‮ ‬م مقارنة بعام‮ ‬1990‮.‬

وتزايدت عمليات صرف المخلفات من الزراعة والمدن وقطاع النقل البحري‮ ‬في‮ ‬البحار بشكل مستمر،‮ ‬زيادة الاستثمارات في‮ ‬تنمية حقول النفط والغاز البحرية،‮ ‬مما قد‮ ‬يخل بالنظــــــم الإيكولوجية في‮ ‬المنــــــطقة‮ .‬

بالاضافة الى ما تقدم تتعـرض المناطـق البحريـة المحيطة بالمنطقة العربية لمخاطر الاحتباس الحـراري‮ ‬وتحمض المحيطات والتلوث البحري،‮ ‬جراء أنشـطة التنمية البحرية والساحلية

ماالعمل لتسـريع التقّدم في‮ ‬تحقيق الهدف‮ ‬14‮.‬

الاجراءات التالية ضرورية لسد الثغرات في‮ ‬المعرفة الاقليمية بمقاصد الهدف‮ ‬14‮ ‬ومؤشراته،‮ ‬ودعم الاستجابة المناسبة للسياسات الرامية إلى التغلب على العوائق أمام حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها المستدام‮ .‬

1‮- ‬تحسـين إنتاج المعرفـة وتوطيد الربط بين العلوم والسياسـات لدعم اإلدارة المستدامة للبيئة وحمايتها وحفظها

‮- ‬تحسـين اسـتخالص البيانـات المتعلقـة بالبيئـة البحرية

‮- ‬تبـادل البيانـات والمعلومـات عبـر المؤسسات المختلفة

2‮- ‬دمـج حماية البيئـة البحرية وحفظها في‮ ‬خطط التنميـة الوطنية واسـتراتيجيات التنمية العمرانية في‮ ‬المناطق السـاحلية ويمكن دعم هذا الاجراء من خلال‮ :-‬

‮- ‬تقييم‮ ‬تاثير التلوث والتدهور على المجتمعات الساحلية‮ ‬

‮- ‬تعزيـز كفـاءة الصيـد للتخفيـف مـن حـدة الفقـر فـي‮ ‬بعـض المجتمعـات مـع مكافحـة الصيـد‮ ‬غيـر القانونـي‮ ‬الصيد المفرط‮.‬