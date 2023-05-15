الحياة تحت المياه والتنمية المستدامة - نور حمد مطلك
التنمية المستدامة هي عملية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة تحافظ على استدامة الموارد الطبيعية وتحسن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية للإنسان والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الإنسان لبقائه وتطوره وتتضمن التنمية المستدامة عدة جوانب، منها تعزيز الاقتصاد المستدام الذي يعتمد على استخدام الموارد بشكل فعال وتطوير الصناعات
وتعتمد التنمية المستدامة على المبادئ الثلاثة التالية
1- الحفاظ على البيئة: وهو الحفاظ على الموارد الطبيعية والحيوية، والتخفيف من الأثر البيئي لأنشطة الإنسان
2- التنمية الاقتصادية: وهو تحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يحقق الاستدامة الاقتصادية ويدعم تحسين جودة الحياة .
3- التنمية الاجتماعية: وهو العمل على تحقيق التنمية البشرية، وتحسين مستوى المعيشة والصحة والتعليم، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
تحديات كبرى
وتعتبر التنمية المستدامة أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الحالي، ويجب على الدول والمجتمعات العمل سوياً لتحقيقها
والهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة هو “الحفاظ على الحياة البحرية والمحيطات للتــنمية المستدامة”، ويهدف إلى الحفاظ على الحياة البحرية والمحيــــــطات وتحسين استدامتها وإدارتها بشكل فعال. ويشمل الهدف العديد من الأهداف الفرعية مثل :
الحد من التلوث البحري والتأكد من تحسين جودة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري
- تعزيز الإدارة المستدامة وفعالية استخدام الموارد البحرية
- زيادة قدرة المجتمعات المحلية والصيادين على التأقلم مع التغيرات المناخية والعوامل البيئية الأخرى
واذا تناولنا المنطقة العربية كعينه للبحث فاننا نعلم انها تطل على 3 بحار ومحيطين، لكن ما يثير القلق هو استعمال الموارد بشكل سيء، فقد ارتفع متوسط المعدلات السنوية لصيد الأسماك في المنطقة بنسبة 180 بالمئة في 2013 م مقارنة بعام 1990.
وتزايدت عمليات صرف المخلفات من الزراعة والمدن وقطاع النقل البحري في البحار بشكل مستمر، زيادة الاستثمارات في تنمية حقول النفط والغاز البحرية، مما قد يخل بالنظــــــم الإيكولوجية في المنــــــطقة .
بالاضافة الى ما تقدم تتعـرض المناطـق البحريـة المحيطة بالمنطقة العربية لمخاطر الاحتباس الحـراري وتحمض المحيطات والتلوث البحري، جراء أنشـطة التنمية البحرية والساحلية
ماالعمل لتسـريع التقّدم في تحقيق الهدف 14.
الاجراءات التالية ضرورية لسد الثغرات في المعرفة الاقليمية بمقاصد الهدف 14 ومؤشراته، ودعم الاستجابة المناسبة للسياسات الرامية إلى التغلب على العوائق أمام حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها المستدام .
1- تحسـين إنتاج المعرفـة وتوطيد الربط بين العلوم والسياسـات لدعم اإلدارة المستدامة للبيئة وحمايتها وحفظها
- تحسـين اسـتخالص البيانـات المتعلقـة بالبيئـة البحرية
- تبـادل البيانـات والمعلومـات عبـر المؤسسات المختلفة
2- دمـج حماية البيئـة البحرية وحفظها في خطط التنميـة الوطنية واسـتراتيجيات التنمية العمرانية في المناطق السـاحلية ويمكن دعم هذا الاجراء من خلال :-
- تقييم تاثير التلوث والتدهور على المجتمعات الساحلية
- تعزيـز كفـاءة الصيـد للتخفيـف مـن حـدة الفقـر فـي بعـض المجتمعـات مـع مكافحـة الصيـد غيـر القانونـي الصيد المفرط.