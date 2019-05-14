الحوثيون يتبنون الهجوم على منشآت سعودية والرياض تصفه بالمحدود

العراق يدين إستهداف السفن الأربع في ساحل الإمارات

بغداد – الزمان

دانت وزارة الخارجية امس الثلاثاء استهداف أربع سفن قبالة الساحل الإماراتي، مؤكدة تضامنها مع الإمارات في مواجهة التحديات. وقالت في بيان أن (العراق يعرب عن إدانته، واستنكاره الشديدين لما تعرضت له أربع سفن من عمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة) مضيفة (نحن متضامنون مع الأشقاء في مواجهة التحديات، والتصدي لكل المحاولات الرامية لزعزعة أمنها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها). كانت السعودية قد اعلنت اول امس الاثنين عن إن اثنين من ناقلاتها من بين الناقلات التي تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات ووصفته بأنه محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران.وقالت الإمارات الأحد إن أربع سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريبية قرب إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم والتي تقع خارج مضيق هرمز مباشرة. لكن لم تذكر أي تفاصيل عن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه. وتابع بيان الخارجية ان (العراق يرى أن ما تعرضت له هذه الناقلات من تخريب يهدد أمن الخليج كله، لأن اختلال الأمن بالمنطقة يؤثر على جميع دولها، لذا نشدد على أهمية تضافر الجهود في التصدي لأي تهديد، واتخاذ إجراءات لحفظ أمن، واستقرار هذه المنطقة المهمة دولياً) داعيًا (دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى اتباع سياسة التهدئة والتعاون المشترك للمساهمة الفاعلة في تأمين سلامة الناقلات وحركة الملاحة في منطقة الخليج لتأثيرهما على مصالح بلدان المنطقة وحركة التجارة الدولية)..وفي طهران وصف المتحدث باسم البرلمان بهروز نعمتي امس الثلاثاء الهجوم الذي تعرضت له ناقلات قبالة ساحل الإمارات بأنه (أذى إسرائيلي). نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن نعمتي قوله ان(لأحداث التي وقعت في الإمارات أذى إسرائيلي).ولم يقدم نعمتي أي تفاصيل عن الدور الذي قد تكون إسرائيل ادته في الهجوم. من جهة اخرى اعلنت جماعة أنصار الله اليمنية عن تنفيذ طائرات مسيّرة (عملية عسكرية كبرى) ضد أهداف سعودية امس الثلاثاء . وقالت قناة موالية للحوثيين إن (مصدرا عسكريا أكد لها أن 7 طائرات مسيّرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية) . وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تأتي (رداً على استمرار العدوان وحصار الشعب اليمني)، محذرا من تنفيذ (المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار). وكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن استهداف طائرات مفخخة بدون طيار محطتين لضخ أنابيب النفط في السعودية وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة صباح امس.وقال الفالح أن (الهجوم تم على محطتي شرق – غرب لضخ أنابيب النفط)، مؤكدا أن (هذه الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط إلى العالم).وأكد الفالح( استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع)، مضيفا أن (المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان) لافتا الى ان(هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران) على حد قوله. من جهته أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية عن (استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض). وقامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي ويأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من تعرض أربع سفن تجارية الأحد الماضي لهجمات قبالة سواحل الإمارات.

وفي ردود الافعال سارعت وزارة خارجية مملكة البحرين الى استنكارها للهجوم.ووصفت الهجوم في بيان بأنه (عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم). ودان الأردن على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات استهداف مضختي النفط في السعودية، مؤكدا في ذات الوقت وقوف الأردن (مع الأشقاء في السعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها).كما دان بيان للخارجية المصرية استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية)، مؤكدة (تضامن مصر مع حكومة وشعب السعودية في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة كما دانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم وعدته (دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار).