الحوثيون‭ ‬يستهدفون‭ ‬جنوب‭ ‬السعودية‭ ‬بطائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬

الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬المتمردين‭ ‬اليمنيين‭ ‬استهدفوا‭ ‬مدينة‭ ‬نجران‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المملكة‭ ‬بطائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬آخر‭ ‬ضد‭ ‬منطقة‭ ‬تقع‭ ‬فيها‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬«تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن»‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬تركي‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الحوثيين‭ ‬حاولوا‭ ‬«استهداف‭ ‬أحد‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نجران‭ ‬(جنوب)‭ ‬الذي‭ ‬يستخدمه‭ ‬المدنيون‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭ ‬بطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬تحمل‭ ‬متفجرات»‭. ‬وأضاف‭ ‬«سيكون‭ ‬هناك‭ ‬وسائل‭ ‬ردع‭ ‬حازمة‭ ‬وستتخذ‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرادعة»،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدّد‭ ‬طبيعة‭ ‬الهدف‭ ‬المستهدف‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬أي‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭. ‬لكن‭ ‬المتمردين‭ ‬قالوا‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬«المسيرة»‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسمهم‭ ‬أنّهم‭ ‬استهدفوا‭ ‬مطار‭ ‬نجران‭. ‬وجاء‭ ‬الهجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬بعدما‭ ‬تصدّت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية‭ ‬الإثنين‭ ‬لـ»أهداف‭ ‬جوية»‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬فيها‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭.‬

وأوضح‭ ‬المالكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬منظومات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الملكي‭ ‬السعودي‭ ‬رصدت‭ ‬«أهدافاً‭ ‬جويةً‭ ‬تحلّق‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬محظورة‭ ‬بمحافظة‭ ‬جدة‭ ‬ومحافظة‭ ‬الطائف»‭. ‬وأضاف‭ ‬«تم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقتضيه‭ ‬الموقف»،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدّد‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلف‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭. ‬لكن‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬سعودية‭ ‬بينها‭ ‬صحيفة‭ ‬«الشرق‭ ‬الاوسط»‭ ‬وقناة‭ ‬«العربية»‭ ‬قالتا‭ ‬إن‭ ‬الأهداف‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬صواريخ‭ ‬أطلقها‭ ‬المتمردون‭ ‬اليمنيون‭ ‬باتجاه‭ ‬مكة‭. ‬وشنّ‭ ‬المتمردون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬هجوما‭ ‬ضد‭ ‬محطتي‭ ‬ضخ‭ ‬لخط‭ ‬أنابيب‭ ‬نفط‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬غرب‭ ‬الرياض‭ ‬بطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬ضخ‭ ‬النفط‭ ‬فيه‭ ‬لساعات‭. ‬واتّهمت‭ ‬السعودية‭ ‬إيران‭ ‬بإعطاء‭ ‬الأوامر‭ ‬للمتمردين‭ ‬بمهاجمة‭ ‬منشآتها‭ ‬النفطية‭.‬

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬«المسيرة»‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسمهم‭ ‬الاثنين‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬عن‭ ‬«الأهداف‭ ‬الجوية»‭ ‬التي‭ ‬تصدّت‭ ‬لها‭ ‬الدفاعات‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مكة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المتمردين‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬«أي‭ ‬عملية‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬ولا‭ ‬حرج‭ ‬لدينا‭ ‬عند‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬عملية‭ ‬دفاعًا‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‭ ‬وأرضنا»‭. ‬واعتبر‭ ‬ان‭ ‬«ادّعاء‭ ‬العدو‭ ‬باستهداف‭ ‬منطقة‭ ‬الطائف‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬فاشلة‭ ‬للسعودية‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الورطة‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬نفسها‭ ‬فيها»،‭ ‬مضيفا‭ ‬«استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬والمناطق‭ ‬المقدسة‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬منافٍ‭ ‬لأخلاقيات»‭ ‬المتمردين‭.‬

وكتب‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المتمردين‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحوثي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«لماذا‭ ‬يكذبون‭ ‬علينا‭ ‬باستهداف‭ ‬مكة؟‭ ‬(‭…‬)‭ ‬عمدوا‭ ‬الى‭ ‬تكرار‭ ‬كذبتهم‭ ‬استهداف‭ ‬مكّة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬حتى‭ ‬الان»‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬استهدف‭ ‬الحوثيون‭ ‬المملكة‭ ‬بعشرات‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬وبطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬دعما‭ ‬لقوات‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬حربا‭ ‬كلامية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬أن‭ ‬دعمهما‭ ‬لتمردي‭ ‬اليمن‭ ‬ينحصر‭ ‬بالسياسة‭ ‬فقط،‭ ‬وإدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وتتّهم‭ ‬الرياض،‭ ‬خصم‭ ‬إيران‭ ‬اللدود‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬طهران‭ ‬بدعم‭ ‬الحوثيين‭ ‬بالسلاح‭ ‬والمال‭.‬