الحوثيون‭ ‬يرجحون‭ ‬الاردن‭ ‬لاستقبال‭ ‬المفاوضات‭ ‬والمبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬عدن

مقتل مدبر الهجوم على المدمرة «يو إس إس كول» في اليمن
واشنطن – مرسي ابو طوق
صنعاء – الزمان
أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأحد أن الجيش الأميركي قتل أحد مدبري تفجير المدمرة الأميركية “يو إس إس كول” في اليمن في العام 2000 والذي أدى إلى مقتل 17 جندياً أميركياً.
وأعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه يعتقد أن اليمني جمال البدوي، من تنظيم القاعدة، قتل في ضربة دقيقة شنها في الأول من كانون الثاني/يناير في محافظة مأرب باليمن.
وكتب ترامب في تغريدة “جيشنا العظيم حقق العدالة للأبطال الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث الجبان على يو إس إس كول .. لقد قتلنا قائد ذلك الهجوم جمال البدوي .. لن نوقف قتالنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف”.
فيما اعلن أحد قادة المتمردين الحوثيين الاحد بعد لقائه موفد الامم المتحدة الى اليمن أن الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة والمتمردين قد تعقد في العاصمة الأردنية عمان.
وهذه المفاوضات، التي يتوقع أن تتناول بشكل خاص تدهور الاقتصاد اليمني بسبب الحرب، “قد تجري في عمان أو عبر مؤتمر بواسطة الفيديو، ناقشته مع الموفد الخاص”، وفق ما أعلن لوكالة فرانس برس رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.
وبعد شهر من المحادثات بين طرفي النزاع اليمني في السويد، الأولى منذ العام 2016، تواجه الأمم المتحدة صعوبات في تطبيق سلسلة اتفاقات على الأرض، الأمر الذي يضرّ بعملية السلام.
وبموجب الاتفاق، على المتمردين المدعومين من إيران والقوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية وحلفائها، أن ينسحبوا كلياً من المنطقة وأن يعيدوا انتشارهم في مواقع أخرى اتفق عليها.
وأجرى الموفد الدولي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث الأحد في صنعاء محادثات مع مسؤولين حوثيين قبل الانتقال الى الرياض للقاء مسؤولي الحكومة اليمنية، في محاولة لتطبيق اتفاقات السويد حول النزاع اليمني، فيما تبدو مهمته رهانا صعبا.
وأعلن أحد قادة الحوثيين بعد لقائه غريفيث أن الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة والمتمردين قد تعقد في العاصمة الأردنية عمان.
وبعد شهر من المحادثات بين طرفي النزاع اليمني في السويد، والتي كانت الأولى منذ العام 2016، تواجه الأمم المتحدة صعوبات في تطبيق سلسلة اتفاقات على الأرض.
وكان غريفيث وصل السبت الى صنعاء، ولم يرشح شيء عن محادثاته التي يفترض أن تتناول تنفيذ انسحاب القوى الموجودة في الحديدة (غرب)، حيث المرفأ الاستراتيجي الواقع تحت سيطرة الحوثيين والذي يعتبر البوابة الرئيسية لدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية الى البلاد. وتتحدث الأمم المتحدة عن “إعادة انتشار”.
وإذا كان اتفاق وقف إطلاق النار صامدا الى حد كبير منذ بدء العمل به في 18 كانون الأول/ديسمبر في الحديدة نتيجة الاتفاقات التي تمّ التوصل اليها بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة في السويد، لم يسجّل على الأرض أي انسحاب ملموس للحوثيين نصت عليه أيضا الاتفاقات..
وبعد صنعاء، من المقرر أن يزور غريفيث الرياض للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين حكوميين، وفق الأمم المتحدة.
وتصاعدت الحرب بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في آذار/مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في البلد.
ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب اكثر من عشرة الاف شخص. وأسفرت الحرب كذلك عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة التي تتحدث باستمرار عن خطر وقوع مجاعة في هذا البلد.