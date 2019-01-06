الحوثيون‭ ‬يرجحون‭ ‬الاردن‭ ‬لاستقبال‭ ‬المفاوضات‭ ‬والمبعوث‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬عدن

مقتل‭ ‬مدبر‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المدمرة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬كول‮»‬‭ ‬في‭ ‬اليمن

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

صنعاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬قتل‭ ‬أحد‭ ‬مدبري‭ ‬تفجير‭ ‬المدمرة‭ ‬الأميركية‭ ‬“يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬كول”‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2000‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬17‭ ‬جندياً‭ ‬أميركياً‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬اليمني‭ ‬جمال‭ ‬البدوي،‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬دقيقة‭ ‬شنها‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬مأرب‭ ‬باليمن‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬“جيشنا‭ ‬العظيم‭ ‬حقق‭ ‬العدالة‭ ‬للأبطال‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬أو‭ ‬جرحوا‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬الجبان‭ ‬على‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬كول‭ .. ‬لقد‭ ‬قتلنا‭ ‬قائد‭ ‬ذلك‭ ‬الهجوم‭ ‬جمال‭ ‬البدوي‭ .. ‬لن‭ ‬نوقف‭ ‬قتالنا‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭ ‬الإسلامي‭ ‬المتطرف”‭.‬

فيما‭ ‬اعلن‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الاحد‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬موفد‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬قد‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭.‬

وهذه‭ ‬المفاوضات،‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتناول‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬تدهور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اليمني‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب،‭ ‬“قد‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬بواسطة‭ ‬الفيديو،‭ ‬ناقشته‭ ‬مع‭ ‬الموفد‭ ‬الخاص”،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الثورية‭ ‬العليا‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحوثي‭.‬

وبعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬تواجه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬سلسلة‭ ‬اتفاقات‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يضرّ‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬على‭ ‬المتمردين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وحلفائها،‭ ‬أن‭ ‬ينسحبوا‭ ‬كلياً‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وأن‭ ‬يعيدوا‭ ‬انتشارهم‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬اتفق‭ ‬عليها‭.‬

وأجرى‭ ‬الموفد‭ ‬الدولي‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬حوثيين‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬للقاء‭ ‬مسؤولي‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتطبيق‭ ‬اتفاقات‭ ‬السويد‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني،‭ ‬فيما‭ ‬تبدو‭ ‬مهمته‭ ‬رهانا‭ ‬صعبا‭.‬

وأعلن‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬الحوثيين‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬غريفيث‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬قد‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭.‬

وبعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬تواجه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬سلسلة‭ ‬اتفاقات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

وكان‭ ‬غريفيث‭ ‬وصل‭ ‬السبت‭ ‬الى‭ ‬صنعاء،‭ ‬ولم‭ ‬يرشح‭ ‬شيء‭ ‬عن‭ ‬محادثاته‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تتناول‭ ‬تنفيذ‭ ‬انسحاب‭ ‬القوى‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬(غرب)،‭ ‬حيث‭ ‬المرفأ‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الحوثيين‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬البوابة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭. ‬وتتحدث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬“إعادة‭ ‬انتشار”‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬صامدا‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭ ‬نتيجة‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬لم‭ ‬يسجّل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أي‭ ‬انسحاب‭ ‬ملموس‭ ‬للحوثيين‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬أيضا‭ ‬الاتفاقات‭..‬

وبعد‭ ‬صنعاء،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬غريفيث‭ ‬الرياض‭ ‬للقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬ومسؤولين‭ ‬حكوميين،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتصاعدت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والقوات‭ ‬الموالية‭ ‬للرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬البلد‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬الاف‭ ‬شخص‭. ‬وأسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تتحدث‭ ‬باستمرار‭ ‬عن‭ ‬خطر‭ ‬وقوع‭ ‬مجاعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬