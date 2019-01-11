الحوثيون‭ ‬يرتكبون‭ ‬464‭ ‬خرقاً‭ ‬للهدنة‭ ‬ويهاجمون‭ ‬تجمعاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬في‭ ‬عسير‭ ‬

الطيران‭ ‬السعودي‭ ‬يشن‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬اتصالات‭ ‬في‭ ‬اليمن

صنعاء‭ – ‬عدن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬سبأ‭ ‬المدارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حكومة‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬ان‭ ‬هجوما‭ ‬جرى‭ ‬تنفيذه‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬انه‭ ‬نفذ‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬المسير‭ ‬بالجيش‭ ‬واللجان‭ ‬الشعبية‭ ‬اليوم‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬تجمعات‭ ‬للجيش‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬عسير‭. ‬فيما‭ ‬رصدت‭ ‬خلية‭ ‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬المتقدم‭ ‬بمحور‭ ‬الحديدة‭ ‬464‭ ‬خرقا‭ ‬ارتكبته‭ ‬قوات‭ ‬الحوثيين‭ ‬منذ‭ ‬سريان‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخ‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2019م‭ ‬وأوضحت‭ ‬تقارير‭ ‬خلية‭ ‬التنسيق‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬لعدن‭ ‬نسخة‭ ‬منها،‭ ‬أن‭ ‬مليشيا‭ ‬الحوثي‭ ‬ارتكبت‭ ‬464‭ ‬خرقا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الحديدة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬37‭ ‬مواطنا‭ ‬وإصابة‭ ‬312‭ ‬آخرين‭ ‬جراحات‭ ‬بعضهم‭ ‬خطيرة‭.‬

وأشار‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخروقات‭ ‬الحوثية‭ ‬مستمرة‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأسلحة‭ ‬وتستهدف‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬والأماكن‭ ‬العامة‭ ‬ومواقع‭ ‬الجيش،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الميليشيا‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مواقعها‭ ‬الدفاعية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬زراعة‭ ‬الألغام‭ ‬وحفر‭ ‬الخنادق‭ ‬والممرات‭ ‬البرية‭ ‬عند‭ ‬المداخل‭ ‬والمواقع‭ ‬الرئيسية‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬اليمنية‭ ‬(سبأ)‭ ‬الموالية‭ ‬للحوثي‭ ‬ان‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬المسير‭ ‬استهدف‭ ‬بطائرة‭ ‬قاصف‭ ‬2k‭ ‬تجمعات‭ ‬للجيش‭ ‬السعودي‭ ‬بعسير‭ ‬بينهم‭ ‬قيادات‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭. ‬الوكالة‭ ‬ذاتها‭ ‬ان‭ ‬طيران‭ ‬السعودية‭ ‬استهدف‭ ‬الجمعة‭ ‬شبكة‭ ‬الإتصالات‭ ‬بمديرية‭ ‬برط‭ ‬العنان‭ ‬بالجوف‭.‬

وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لوكالة‭ ‬(سبأ)‭ ‬ان‭ ‬طيران‭ ‬العدوان‭ ‬استهدف‭ ‬بغارة‭ ‬شبكة‭ ‬الإتصالات‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬آل‭ ‬صلاح‭ ‬بمنطقة‭ ‬رحوب‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تدميرها‭ ‬وخروجها‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭. ‬واضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬شن‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬سعودية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬بمديرية‭ ‬باقم‭ ‬خلفت‭ ‬أضراراً‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬ممتلكات‭ ‬المواطنين‭ .‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬بمديريات‭ ‬صعدة‭ ‬الحدودية‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬صاروخي‭ ‬ومدفعي‭ ‬سعودي‭ ‬استهدف‭ ‬مزارع‭ ‬المواطنين‭ ‬والطرق‭.‬