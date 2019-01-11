الحوثيون‭ ‬يرتكبون‭ ‬464‭ ‬خرقاً‭ ‬للهدنة‭ ‬ويهاجمون‭ ‬تجمعاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬في‭ ‬عسير‭ ‬

الطيران السعودي يشن غارات على مراكز اتصالات في اليمن
صنعاء – عدن - الزمان
اعلنت وكالة انباء سبأ المدارة من قبل حكومة الحوثيين في صنعاء ان هجوما جرى تنفيذه ضد القوات السعودية في العمق وقالت الوكالة انه نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم هجوماً على تجمعات للجيش السعودي في عسير. فيما رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة 464 خرقا ارتكبته قوات الحوثيين منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى تاريخ 9 يناير 2019م وأوضحت تقارير خلية التنسيق تلقت وكالة الأنباء الحكومية التابعة لعدن نسخة منها، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 464 خرقا في محافظة الحديدة أدت إلى مقتل 37 مواطنا وإصابة 312 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.
وأشار مصدر عسكري في اللجنة إلى أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش، مؤكدا أن الميليشيا مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية. وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الموالية للحوثي ان سلاح الجو المسير استهدف بطائرة قاصف 2k تجمعات للجيش السعودي بعسير بينهم قيادات.
فيما قالت. الوكالة ذاتها ان طيران السعودية استهدف الجمعة شبكة الإتصالات بمديرية برط العنان بالجوف.
وأوضح مصدر أمني لوكالة (سبأ) ان طيران العدوان استهدف بغارة شبكة الإتصالات في جبل آل صلاح بمنطقة رحوب ما أدى الى تدميرها وخروجها عن الخدمة. واضافت الوكالة انه جرى شن ثلاث غارات سعودية على مناطق متفرقة بمديرية باقم خلفت أضراراً واسعة في ممتلكات المواطنين .
وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريات صعدة الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مزارع المواطنين والطرق.