الحنين في مجلس حسين الصدر

في موعده المقرر مساء الثلاثاء الاخير من كل شهر عقد مجلس الصدر مساء الثلاثاء الماضي جلسته الأولى في عامة الرابع ، بحضور حشد من العلماء واساتذة الجامعة والادباء وعشاق المعرفة ورواد المجالس الثقافية ، وتضمن المنهاج بحثاً قدّمه الباحث رفعت عبد الرزاق بعنوان (شيء عن الكاظمية). وقصيدة للشاعر محسن الموسوي بمناسبة دخول مجلس الصدر عامه الرابع. وبحثا للاقتصادي عبد الهادي صادق بعنوان (المصارف في العراق – ماضيها وحاضرها ) .

وحفل توقيع كتاب (المنتخب من تاريخ العراق الحديث) للمؤرخ الباحث محسن جبار العارضي . وختمت الجلسة بكلمة راعي المجلس السيد حسين الصدر .

وقد تحدث عن ظاهرة الحنين الأحمق الى عصر الظلم والظلام متمثلا بالدكتاتورية المقبورة أم المهالك والجرائم والمظالم، وضرورة التصدي لها، لا من موقع تبرير الأخطاء والخطايا الراهنة بل من موقع المسؤولية الشرعية والوطنية. ان حب الوطن يعني الكفاح من أجل رفعته وتقدمه وايصال شعبه الى مرافئ الحياة الحرة الكريمة دونما تضييق أو تضييع للحريات والحقوق .