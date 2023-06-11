إشادة واسعة بالقرار ودعوة لخطوات تنفيذية

الحماية الإجتماعية تعتمد التقرير الطبي السابق لذوي الإعاقة

بغداد – قصي منذر

أشادة ذوو الاعاقة وعوائلهم، بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتماد التقرير الطبي في اجراءات معاملاتهم، وعدوه خطوة عملية لانهاء معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة وتطلبت حضورهم لاغراض اجراء الفحص الطبي. واكدوا ان (هذه العملية كانت مكلفة نفسياً ومادياً لهم ولعوائلهم الذين كانوا يحضرون في ساعات الصباح الأولى وينتظرون ساعات عدة قبل ان يحين دورهم في الفحص امام اللجان الطبية)، وتمنوا اقتران هذا القرار بخطوات تنفيذية من سكرتارية اللجان الطبية التي غالباً ما تعتمد المزاج والروتين والتعامل الاستعلائي. وكانت (الزمان) قد طالبت باتخاذ هذا القرار، مثلما دعت الى تفهم طبيعة معاناة ذوي الاعاقة، ولاسيما الذين تزيد نسبة عجزهم عن 90 بالمئة.

ووجهت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل اقسامها كافة في بغداد والمحافظات باعتماد التقرير الطبي الصادر في السنوات السابقة وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين من ذوي الاعاقة في استكمال اجراءات معاملاتهم في الهيئة.

وذكر رئيس الهيئة احمد خلف الموسوي في بيان امس انه (استنادا لتوجيه الوزير السيد احمد الاسدي سيتم اعتماد التقارير الصادرة من اللجان الطبية التي تحتوي على نسبة العجز 75 بالمئة وحسب مارسمه قانون الحماية الاجتماعية وعدم مطالبة المستفيدين من ذوي الاعاقة بتجديد التقرير الطبي نتيجة الزخم الحاصل على اللجان الطبية).

على صعيد متصل أعلن الوزير أحمد الأسدي، شمول ذوي شهداء سبايكر براتب الرعاية والقروض الميسرة. وقال الأسدي في بيان (نستذكرُ وبألمٍ شديد وبقلوبٍ يعتصرها الألم والحزن الذكرى السنوية لفاجعة سبايكر التي ذهب ضحيتها المئات من الابرياء من شبابنا على يد جلاوزة العصر من الظلاميين والعصابات الارهابية ومن تبعهم ، تلك الارواح التي اُزهقت في المجزرة سيخلدها التاريخ وستحيا في وجدان جميع أبناء العراق). وأضاف (بدورنا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نوجه خطابنا إلى أهالي الشهداء وذويهم من الدرجة الاولى والثانية ممن لا يتقاضون اي راتب وتنطبق عليهم الشروط القانونية ، ونعلن عن جاهزية الوزارة لبحثهم فوراً وشمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية بوجبة شمول خاصة بهم). وتابع، (كما ونعلن شمولهم بالقروض الميسرة المدرة للدخل لمن تنطبق عليه الشروط ، مع منحهم استثناء خارج ضوابط قوائم الانتظار). وختم القول (ولا يسعنا إلا أن نلتمس الرحمة والرضوان لشهدائنا الابرار، والصبر والسلوان لذويهم ، سائلين الله ان يوفقنا لخدمتكم في هذه الحكومة الخدمية لجميع ابناء العراق).