الحل المؤقّت ليس حلاً – يونس حمد

في كثير من الأحيان في أربيل ، خاصة في السنوات العشر الماضية ، واجهت مشاكل وستظل تعاني منها. في كل مرة يتم حل المشاكل في النادي بشكل مؤقت ، ولكن بعد ذلك تعود الأمور والمشاكل والنتائج السلبية إلى طبيعتها ، وهذا يعني ظهور المزيد من المشاكل الأخرى والسبب هو التراكمات السابقة ، والنتائج توصف بأنها أسوأ، هذا ليس حلا.. هذا هو الحال مع نادي أربيل ،إذا فازوا بمباراة أو اثنتين ، فستعتقد أن جميع المشاكل قد تم حلها كما سنرى لاحقًا ، وستزداد المشاكل سوءًا وستظل كما هي. يواجه نادي أربيل الرياضي أزمة لا يمكن حلها بسهولة ، وبدلاً من ذلك تتطلب دراسة متأنية في حال حدوث أي مشكلة ،هناك أيضا صراع مستمر مع المدرب، غالبًا مع النتائج المتغيرة ، يغيرون المدربين دون الرجوع إلى المشكلة الرئيسية ، وفي هذه الحالة تستمر السلبيات بشكل عام على الفريق ، بما في ذلك الحيوية والتدريب. ، لذلك يفقد المدربون واللاعبون الثقة في بعضهم البعض. أصبح تغيير المدربين مهنة دائمة للنادي ، ولم تكن هناك خطط مختلفة مثل الاهتمام باللاعبين المحليين وعدم وجود نظام للعب وفق برنامج احترافي ولو قليلاً ، فضلاً عن انعدام الثقة في الملعب واللاعبين بشكل عام، أو حتى الجماهير. والسبب الآخر هو تورط العديد من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بشؤون النادي واستغلوا ضعف النادي في الماضي وحتى الآن ، ولهذا السبب اختفى المصدر الحقيقي للنادي ، في هذه الحالة لا تعرف كيف تسير الأمور في النادي هل تعلم أن اللاعب سيكون قلقًا بشأن اللعب، هذه حقيقة وستمر عواقبها السيئة في أربيل لأسباب عديدة ، كما ذكرنا ، انعدام الثقة ، مشاكل الصعود التدريجي ، بغض النظر عن مستقبل النادي ، وهذا يدل على أن الحالات مستمرة على هذا النحو باستمرار.لا شك أن الجماهير تريد حلاً نهائياً لمشاكل النادي ، والنتائج يجب أن تكون أفضل، على مجلس إدارة النادي تجنب المشاعر العاطفية والنقاط السلبية ، والابتعاد عن كل من يتدخل في شؤون الفرق الرياضية للنادي ، وطردهم نهائياً. نادي أربيل الرياضي بحاجة إلى الكثير من العناصر الإيجابية للعودة إلى منصات التتويج ، هذا ما نأمله.

نقطة سلبية أخرى هي أنه أقدم نادٍ في كوردستان ، لكنه لا يمتلك ملعبًا حديثًا ومتحضرًا للعب فيه. ما هو نفس الملعب الكلاسيكي القديم الذي تم بناؤه منذ ما يقرب من ستين عامًا ، والذي تم تجديده سابقًا من قبل الرئيس الفخري الراحل فرانسوا الحريري أواخر القرن الماضي!.

نقاط ضعف

هناك الكثير من الأشخاص يتجمعون في النادي باسم صحفيين بدون سبب ، وهذا الوضع لا وجود له في أي مكان أو ناد في العالم ، فلماذا يوجد بالنادي جيش من الإعلام ،لأنه في مثل هذه الحالة تسقط نقاط الضعف على الأرض وكلما غضب الصحفي من الفريق ،ويعرضون القضايا السلبية للفريق أو النادي في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

نادي أربيل حقا بحاجة إلى تحديثات في جميع المجالات. إذا بقي على ما هو عليه الآن ، سيزداد الأمر سوءًا ، وفي هذه الحالة سيتأثر جماهير الرياضة في كوردستان عمومًا وأربيل بشكل خاص.

اخيرا، رغم كل هذه المشاكل ،التي استمرت لسنوات عديدة ، لكني متفائل بأن هذه المشاكل ستحل في أقرب وقت ممكن.