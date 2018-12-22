فم مفتوح.. فم مغلق

الحلو والمرّ في عام مضى – زيد الحلي

بعد ايام قليلة، نودع سنة من عمر الزمن.. فعند البدايات الاولى للأسبوع المقبل، تشرق شمس سنة جديدة، تحمل معها ألغازاً ومفاجآت، فيها السار وفيها المؤلم، لكنها في المُجمل تشكل مساحة حياة محددة، لا قدرة لنا على مدها او تقليصها. وبصراحة، اقول انني خلال العام 2018، كنتُ انظر إلى السماء بعينٍ تـتطلع نحو مستقبل واعد، لكني رأيت النهار يسير ببُطء مُبتعداً عني، غير اني أمسكت بطرف ثوبه الملوّن بأشعة شمس توشك على الغروب، تعلقت بأهدابه كي لا أتخلف عن مسيرة الزمن، وأغرق في بحر الظلام الدامس.. فالظلام هو كل ما يتركه النهار خلفه حين يقرر الحِداد على اختفاء شمس هجرته لحضن بحر دافئ.، لذلك،عزمتُ ان تكون شهور السنة التي اودعها الان في سطوري، طير سعد على صعيد العمل، مهما كانت الصعاب، فحققت امنية اصدار مطبوع ورقي، تمثل في مجلة ” دنيا ” وهي الان تشق طريقها الى امام بفضل الله، وايضا كانت مفتاح فرح في صداقة شخصيات جديدة، اضافت الى أفقي الانساني الكثير من التجديد، الى جانب احتفاظي بأخوة وزمالة اصدقاء عقود من السنين، لم تنل منها عاديات الزمن، وفوق هذا وذاك، كان افق البهاء يشع عليّ بالوان السعادة، حيث اجواء راحة البال تعم اسرتي واهلي وعشيرتي..فدوران السنين هو تلك العلاقة الحية التي تقوم على التبادل والتجارب ، إذ تنشأ بين المحيطين بنا علاقات سيرورة وتسامح بعيدة عن الانانية، فيها أخذ وعطاء. ولأن الحياة، تحمل في جنباتها تضاريس مختلفة في خواصها، وغرابتها، اصطدمت في العام 2018 بنتوءات، عكرت مزاجي لمدد معينة في السنة التي نوشك على توديعها، لكني استطعت بفضل الرحمن تجاوزها. ان فلسفة الاستقبال، والوداع لسني الحياة هي معرفة اكتشاف الحقائق الأزلية وهي الطريق إلى الحقيقة التي يبحث عنها الإنسان محاولا فهم ذاته كمدخل لعالمه المكتظ بالخفايا والأسرار، والرغبة في إيجاد سبل لمعرفة وتفسير أصل الأشياء ومعنى العالم، ومتغيرات شخوصه، ومسببات امراضهم النفسية، ولماذا يعيشون دوما تحت سوط الخوف من الآخر، وسيان عندهم ايام الربيع والخريف. بكلمة سريعة، اقول مرحبا بالسنة الجديدة، إن النجاح رحلة، وليس محطة وصول.. فليسع الجميع الى نجاح، تلو النجاح ، دون ان ننسى حقيقة تعيش معنا، وهي اننا حين ننظر الى الامام نرى الزمن يعود الى الخلف، وإذا نظرنا الى الخلف نراه يمضي الى الامام..وبهذا، لا يمكننا اختراق الزمن وحصاره، ولا ابتلاع الزمن ومصادرته، مثلما لا نستطيع معرفة العلاقة بين الزمن والضوء والمكان..

كل سنة وانت بخير.

Z_alhilly@yahoo.com