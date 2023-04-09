البابا يترأس قداس الفصح في ساحة القديس بطرس

الحلبوسي يهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بغداد – الزمان

هنَّأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المسيحيين بعيد القيامة المجيد. وقال الحلبوسي في تغريدة امس (أتقدم بالتهاني لأهلنا المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنين لهم الطمأنينة والاستقرار).

وحضر عشرات الآلاف من المؤمنين أمس الأحد قداس عيد الفصح برئاسة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان حيث يفترض أن يعلن مباركته التقليدية “للمدينة والعالم”. وترأس البابا الأرجنتيني (86 عامًا) الذي دخل المستشفى الأسبوع الماضي، قداس عيد الفصح السبت لمدة ساعتين ونصف الساعة في كاتدرائية القديس بطرس في روما، بحضور نحو ثمانية آلاف شخص. ودعا الحبر الأعظم إلى “العودة إلى الذاكرة التي تجدد الأمل” في مواجهة “قوة الشر ومنطقي الحساب واللامبالاة اللذين يحكمان المجتمع كما يبدو، وسرطان الفساد وانتشار الظلم ورياح الحرب الجليدية”.

تعميد بالغين

وعمد الزعيم الروحي ل1,3 مليار كاثوليكي في العالم ثمانية بالغين من رجال ونساء من ألبانيا والولايات المتحدة ونيجيريا وإيطاليا وفنزويلا، الواحد تلو الآخر.وسيرأس خورخي بيرغوليو الأحد القداس عند الساعة العاشرة (08,00 ت غ) قبل أن يعلن عند الساعة 12,00 )10,00 ت غ) مباركته “للمدينة والعالم” التي يستعرض فيها عادة النزاعات التي تهز العالم. وكما في 2022 ستتناول رسالته على الأرجح الحرب في أوكرانيا وكذلك التوتر المتجدد في الشرق الأوسط وسفن المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.وسيلتقي البابا الذي يتنقل على كرسي متحرك بسبب آلام في الركبة، الحشد بجولة في السيارة البابوية في ممرات ساحة القديس بطرس. وكــــــان الحبر الأعظم ألغى الجمعة مشاركته التقليدية في درب الصليب في الكولوسيوم في روما، بســــبب البرد.