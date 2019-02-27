الحلبوسي يعلن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المخطوفين

بغداد – الزمان

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سعي البرلمان لتشكيل لجنة لمتابعة ملف المخطوفين بما فيهم الايزيديون. وقال الحلبوسي في بيان امس، ان (الإسلام بريء من كل محاولات داعش، فهو دين المحبة والتسامح والإخوة والتعايش الذي احتضننا مسلمين وإيزيديين)، واشار الى انه (في الوقت الذي نعلن فيه عن حزننا واستنكارنا لهذه الجريمة التي جاءت استمرارا لسلسلة الجرائم التي طالت المكون الإيزيدي، نؤكد أن مجلس النواب سيأخذ دوره بتشكيل لجنة لمتابعة ملف المخطوفين بشكل عام والإيزيديين بشكل خاص ويعمل مع الحكومة لوضع الخطط اللازمة لمعالجة هذا الملف بتوقيتات زمنية محددة).

ودعت كتلة سائرون النيابية الحكومة إلى تكثيف الجهد الاستخباري من أجل الكشف عن تحركات داعش الأخيرة.وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي في بيان امس ان (الكتلة تعرب تعرب صدمتها وحزنها الشديد للجريمة البشعة التي تم الكشف عنها من خلال العثور على مقبرة جماعية في منطقة الباغوز السورية ضمت رؤوس خمسين امرأة من المكون الايزيدي)، وأضاف أن (هذه الجريمة تكشف بكل وضوح عن حجم ما تعرضت له الطائفة من ظلم وعدوان على يد هذا الارهاب).

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد اعلنت عن ان وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة عثرت أثناء هجومها على آخر معقل لداعش شرق سوريا على 50 رأسا لفتيات إيزيديات ملقاة في صناديق قمامة. وقالت الصحيفة انه (تم رصد هذا الاكتشاف المروع عندما دخلت القوات البريطانية مدينة باغوز المحاصرة على ضفاف نهر الفرات في شرق سوريا آخر معقل لداعش). على صعيد اخر قدم نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي مقترحا الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا.

وقال الكعبي في بيان امس انه (ناقش مجموعة التحديات والمعوقات المتعلقة بحملة الشهادات الأولية والعليا ابرزها موضوع تخصيص الدرجات الوظيفية)، ولفت الى (تقديم مقترح الى عبد المهدي من شانه توفير اكثر من 20 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات الاولية والعليا)، وطالب الكعبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (باستيعاب اكثر عدد ممكن من اصحاب الشهادات وانهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات سابقة).

مشددا على (ضرورة وجودهم داخل المؤسسات والإستفادة من الخبرات والإمكانيات والطاقات الشبابية الموجودة في ادارة الدولة العراقية).