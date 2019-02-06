الحلبوسي يستجيب لمناشدة مبدع ياحريمة

البزّاز يمنح حسين نعمة

قلادة الإبداع

الناصرية – الزمان

منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز قلادة الابداع الى المطرب الكبير حسين نعمة ووصفه بـ(فنان الشعب).كما استجاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمناشدة نعمة الذي شكا ضعف الحال والعوز على صفحته في (فيسبوك) .وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ( إن رئيس مجلس النواب اطمأنَّ خلال اتصال هاتفي على الوضع الاجتماعي والصحي للفنان الكبير حسين نعمة ولعائلته، فيما حدد موعدا لاستقباله بمكتبه في الأيام المقبلة). وكان نعمة قد وجه الثلاثاء، دعوة إلى دول خليجية وأوربية، من أجل منحه إقامة فيها مع أفراد أسرته، بسبب ما وصفه بضنك العيش في العراق.وأطلق نعمة، مناشدة وصفها بـ (نخوة عزيز قوم)، قال فيها (طال صبري وبلغ السيل الزبى، وأشرف ضنك العيش يهدد كرامتي لذل الحاجة والعوز، بسبب عدم قدرتي على تعيين أولادي الثلاثة الذين نالوا شهادات جامعية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأكيد القادم أسوأ، فضلاً عن راتبي التقاعدي البائس البالغ 400 ألف دينار فقط ) مؤكدا (من حقي الإنساني، خصوصاً أني اعتزلت الغناء بنسبة تسعين بالمئة، أن أقرر الهجرة مع عائلتي الى وطن آخر يمكن أن نعيش فيه أعزاء كراماً)، داعياً في المناشدة (الأهل والإخوة في دول الخليج إلى منحه الإقامة مع أسرته، تقديراً لموقعه ومكانته الاجتماعية، وعطائه الفني الذي استمر أكثر من خمسين عاماً).وختم مناشدته بتوجيه (نسخة إلى رئيس الوزراء ، ورئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، للعلم، واعتذاري لأحبتي الشعب العراقي الأبي، لأن للإنسان صبراً وطاقة، خصوصاً أنني الآن معتزل الغناء الذي كان مصدر رزقي). واكد نعمة خلال حلوله ضيفا على (حصاد الشرقية) الثلاثاء ( سبق لي ان نخيت الكثير من المسؤولين حول راتبي التقـــــــاعدي الذي لا يتجاوز 400 الف دينار).