الحلبوسي يزور الإمام الحسين وأخيه العباس في كربلاء

كربلاء – محمد فاضل ظاهر.. عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعا مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ومديري الدوائر الأمنية والخدمية لمناقشة اوضاع المحافظة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (الحلبوسي وبحضور نواب كربلاء، عقد اجتماعا مع الخطابي ومديري الدوائر الأمنية والخدمية ،لمناقشة اوضاع واحتياجات المحافظة)، وتابع ان (الاجتماع تطرق الى الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجاتها في الموازنة الاتحادية، والاطلاع على المشاريع التنموية ضمن خطة تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية في الوزارات الاتحادية، والوقوف على بعض المعوقات التي تواجه عدداً من المشاريع المتلكئة في قطاعي الماء والمجاري المحالة منذ عدة سنوات ولم تنجز حتى الآن)، وثمَّن الحلبوسي، (الإنجازات المتحققة على الصعيدين الأمني والخدمي، والسعي الحثيث من الحكومة المحلية للتواصل مع أبناء المحافظة والعمل على تلبية متطلباتهم وبحسب الأولويات والتخصيصات المالية، فضلا عن جهودها المستمرة خلال أيام الزيارات الدينية في كربلاء). كما أجرى الحلبوسي، مراسيم زيارة الإمامين الحسين والعباس عليهما السلام، والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم. واتخذت المحافظة ،استعدادات امنية وخدمية تزامنا مع حلول الزيارة الشعبانية يوم غد الثلاثاء. (تفاصيل ص 2).