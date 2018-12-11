جودت يطالب بإخراج الجيش من المدن لحماية الحدود

الحلبوسي يرشح قائد مكافحة الإرهاب السابق إلى الدفاع

بغداد – الزمان

افاد النائب فائق الشيخ علي بترشيح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لقائد جهاز مكافحة الارهاب السابق اللواء الركن عبد الغني الاسدي الى منصب وزير الدفاع. وغرّد الشيخ علي على موقع تويتر قائلاً إن (الحلبوسي يرشح الأسدي وزيراً للدفاع، ووزارة الدفاع في تقسيمات دولتنا الطائفية من حصة السّنة العراقيين)، مضيفًا (لكنك حينما تركل الطائفية، وتحاول أن تبني دولة تعتمد المهنية في معاييرها، يكون الرئيس محمد الحلبوسي نموذجاً يجب أن يُحتَذى)، بحسب تعبيره. وتابع أن (أبو زينب قاهر الغزاة، مرشح العراقيين كلهم لوزارة الدفاع)، في اشارة الى الاسدي الذي كان قائدًا لجهاز مكافحة الارهاب وله دور فاعل في تحرير المدن المحتلة من تنظيم داعش. وأحيل الاسدي مؤخرا على التقاعد لبلوغه السن القانونية. من جهة اخرى اكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ضرورة إخراج قوات الجيش من داخل المدن وقيامها بحماية أمن الحدود.وقال جودت في تصريح، بارك خلاله للشعب العراقي بذكرى النصر على داعش ان (الشرطة الاتحادية أثبتت وجودها من خلال خوض المعارك الدامية ضد داعش)، مشيرًا الى انه (كان هناك تلاحم بين جميع الأصناف العسكرية فحررنا جميع أراضينا وافشلنا مشروع الطائفية). وأكد جودت (وجود معوقات) واوضح ان (الاجهزة الامنية لم تكن الأجهزة مهيأة لملاقاة داعش الإرهابي خلال المؤامرة التي تعرض لها بلدنا فتحملنا ان نكون البوابة الرئيسة للقضاء على داعش وقد تم تأمين متطلبات المعركة مع وزارة الداخلية، لهذا يفتخر العراقيون بالشرطة الاتحادية وهي مدعاة فخر واعتزاز لكل العراقيين).وأوضح ان (الحرب وحدت العراقيين وأضافت لنا خبرة كبيرة جداً بأساليب القتال واكتسبنا منها خبرة كبيرة في التعامل مع النازحين وتوفير مضخات الماء وترميم المدارس والجسور)، مضيفًا (نحن جادون بتطوير القدرات بشكل علمي ومهني). ولفت الى ان (الشرطة الاتحادية لم تحضر على مدى اربع سنوات أي مناسبات او احتفالات لكنكم سترون دورها في نشر الأمن والأمان داخل المدن)، مشددًا على (ضرورة التفاعل مع القرار المتمثل بإخراج القوات الأمنية من داخل المدن وأخذه على محمل الجد، لأن أسلحة الجيش ومعداته لا تتلاءم مع التفاعل مع المواطنين داخل المدن بل هي لحماية الحدود).