الحلبوسي ونظيره البحريني يتبادلان الرؤى التشريعية

المنامة -الزمان

تبادل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،مع نظيره البحريني علي بن صالح الصالح، الرؤى بشأن القضايا التشريعية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي التقى نظيره البحريني على هامش اجتماع الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي ،المنعقد في المنامة ،وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والدبلوماسية البرلمانية، وتنسيق المواقف لا سيما في المحافل الدولية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك).

في غضون ذلك، تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،رسالة خطية من رئيس نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي تضمنت دعوته لزيارة طهران.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد استقبل في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له، وأعرب رشيد عن شكره واعتزازه بالدعوة الكريمة، مؤكدا تلبيتها في أقرب فرصة، كما عبر رئيس عن سعادته للاتفاق المشترك بين السعودية وايران على استئناف العلاقات بينهما، وتحقيق المزيد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي)، وشدد رشيد على (أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وبما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل الجدي لوقف الصراعات وتحقيق السلم والأمن العالمي). من جانبه ، أعرب ال صادق عن (شكره لجهود العراق في تشييف جولات الحوار، وأهميتها في التوصل إلى الاتفاق المشترك على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية)، مؤكدا (حرص إيران ورغبتها في استمرار التعاون المشترك مع العراق وبما يؤّمن الارتقاء بواقع العلاقات الثنائية خدمة للمصالح العليا للبلدين).