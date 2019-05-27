رئيس مجلس النواب يدعو لإستلهام سيرة الإمام علي

الحلبوسي والغضبان يبحثان واقع القطاع النفطي

بغداد – الزمان

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان واقع القطاع النفطي .وقال بيان لمكتب الحلبوسي ان الجانبين بحثا(ضرورة تطوير القطاع النفطي والنهوض به وزيادة قدرات العراق الإنتاجية للغاز الطبيعي لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة للدولة)، مضيفا انه جرى خلال اللقاء (التأكيد على تشغيل الأيدي العاملة من الكوادر العراقية في القطاعات النفطية وتدريبها، وزيادة منافذ التصدير النفطي للعراق). من جهة اخرى اكد الحلبوسي خلال استقباله سفيرالعراق الجديد في سلطنة عمان علي الدباغ حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع محيطه الدولي والإقليمي. ونقل بيان عن الحلبوسي تأكيده لدى استقباله الدباغ بمناسبة تسلمه مهام عمله (حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع محيطه الدولي والإقليمي)، مشيرا إلى (أهمية دور السفراء العراقيين في بناء هذه العلاقات وتمتينها، وأن يكونوا ممثلين للعراق خير تمثيل). وفي شأن آخر عزَّى الحلبوسي الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.وقال في نصِ التعزية(إننا إذ نستذكر بحزنٍ شديدٍ الذكرى الأليمة والخالدة لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لا بدَّ أن نستلهم منها ومن سيرته العطرة معاني التضحية والفداء والإيثار ورفض الظلم والفساد والطغيان، وأن نجعل منها منهجًا في طريق الإصلاح). وأضاف (كما نحيي جموع الزائرين المتوجهين لزيارة الإمام علي عليه السلام وقواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها؛ لتوفير الحماية للزائرين بكل تفانٍ وشجاعة). وتابع (عظّم الله لنا ولكم الأجر والثواب بهذا المصاب الجلل). وعزت رئاستا الجمهورية والوزراء المسلمين كافة بذكرى الاستشهاد.وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري امس الاثنين عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي، مؤكدا مشاركة ثلاثة ملايين في احياء المناسبة.وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي إن (الخطة الامنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام نجحت بمشاركة 23 الف عنصر أمني واسناد من بغداد والمحافظات المجاورة). واضاف ان (اكثر من ثلاثه ملايين زائر دخلوا المحافظة خلال ثلاثة ايام لاحياء المناسبة بينهم أكثر من 30 الف زائر اجنبي). من جهة اخرى زار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس الاثنين، محافظة النجف الاشرف وأدى الزيارة لمرقد الإمام علي عليه السلام.وكان ظريف، قد زار الاحد محافظة كربلاء المقدسة حيث قام بزيارة مرقدي الامام الحسين واخيه الإمام العباس عليهما السلام كما شارك في مراسم احياء ليلة القدر والتقى بعدد من الزائرين العراقيين والايرانيين ورد على اسئلتهم. وبدأ ظريف السبت الماضي زيارة الى العراق اجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية كما استعرض معهم اهم التطورات الاقليمية والدولية. وشدد المرجع الديني جواد الخالصي على ضرورة الدور الذي ينبغي ان يضطلع به المراجع الدينية والعلماء الفضلاء، وعموم المفكرون والشخصيات السياسية المؤثرة في العراق حول ما يجري الآن في المنطقة. وبيّن في بيان تلقته (الزمان) امس ان دور الحكومة العراقية هو اضعف بكثير مما ينبغي ان يكون، وهذا الدور سيبقى ضعيفاً ان لم يحسنوا اصطياد هذه الفرصة، فالآن في الداخل الشعب العراقي تجاوز محنة الالاعيب التقسيمية وعدنا كما كنّا في الاصل شعب واحد, وهذه قاعدة مهمة للانطلاق. مضيفاً ان الاطراف المتنازعة الآن تحتاج إلى موقف العراق ودوره، ونستطيع نحن ان نؤثر على دول المنطقة، والدول الاقليمية المجاورة لنا خصوصاً ايران، التي هي قريبة من الحكومة العراقية على الاقل، وانا اراهن على الدور التركي ايضاً وهو دور مهم ايضاً، ويجب ان نستفيد منه في هذه المرحلة.