الحلبوسي والأسد يستعرضان في دمشق أوضاع المنطقة

العراق يقود حراكاً برلمانياً لعودة سوريا إلى الحاضنة العربية

بغداد – قصي منذر

بحث رئيس الاتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي ،مع الرئيس السوري بشار الاسد ،اوضاع العراق وسوريا والمنطقة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسد استقبل في دمشق الحلبوسي والوفد المرافق له الذي يضم عدداً من رؤساء البرلمانات العربية)، واضاف ان (اللقاء بحث اوضاع العراق وسوريا والمنطقة ودعم الشعب السوري والوقوف معه جراء محنة الزلازل)، وأكد الحلبوسي ان (الاتحاد البرلماني داعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي).

كما عقد الحلبوسي والفود المرافق له ، اجتماعا في مجلس الشعب السوري ،جدد خلال تأكيد عودة سوريا للحاضنة العربية ،ووقوف جميع الدول معها،ودعا الى (رفع العقوبات عن سوريا ومساعدة اهلها الذين تضرروا نتيجة الزلزل المدمر الذي اودى بحياة اكثر من 42 الف شخص في سوريا وتركيا). عد مراقبون ،زيارة الحلبوسي الى دمشق ، مبادرة برلمانية يقودها العراق الى جانب تقريب وجهات النظر بين السعودية وايران من جهة ومصر وايران من جهة اخرى. وفي بغداد ، اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، أستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأكد موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمه جهود التنمية والتكامل التي تعزز الأمن والاستقرار للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة). وبحث السوداني ورئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي، القضايا العربية والاقليمية.واوضح البيان ان (السوداني والمعولي، استعراضا أهم القضايا العربية والإقليمية والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه دول المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، العراقي والعُماني). كما كشف السوداني، عن استمرار العراق بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار.وقال البيان ان (السوداني التقى في القصر الحكومي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، وشهد اللقاء البحث في مجمل القضايا العربية والإقليمية، وأبرز التحديات التي تواجه خطط التنمية للشعوب العربية الشقيقة، وسبل تعزيز الروابط الأخوية على المستويات التشريعية والتنفيذية بين العراق و المحيط العربي). وشدد السوداني على ان (العراق عازم على الاستمرار بنهج التواصل وتقوية عوامل الاستقرار وأسباب الازدهار، ومواجهة التحديات الاقتصادية عبر التكامل والتعاون المتبادَلين مع جميع الأشقاء والأصدقاء).

في غضون ذلك ، اشاد العسومي، بدور القضاء العراقي، فيما ابدى دعمه لجهود فرض سيادة القانون.واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل العسومي ونائبه شعلان الكريم واعضاء مجلس النواب حنان الفتلاوي وناظم الشبلي والامين العام المستشار كامل شعراوي)، واشاد العسومي (بدور القضاء العراقي الذي اعطى صورة ايجابية عن القضاء في الدول العربية)، مبدياً (دعم البرلمان العربي لجهود القضاء في فرض سيادة القانون وتعزيز مبدأ استقلال القضاء).