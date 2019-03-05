الحلبوسي لنظرائه العرب :العراق يتطلّع إلى دعم أكبر والإسهام في إنهاء معاناة النازحين

القاهرة – مصطفى عمارة

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في القاهرة مع عدد من نظرائه العرب، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وبحسب بيان لمكتبه فقد ألتقى الحلبوسي نظيريه الأردني عاطف الطراونة والمصري علي عبد العال في لقاء ثلاثي على هامش اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي حيث جرى تأكيد ضرورة (توحيد المواقف والرؤى في المحافل الدولية إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والحد من الفكر المتطرف وتعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي).

وفي لقاء آخر جمعه برئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، قال الحلبوسي (نتطلع لدعم قطري للحكومة العراقية من اجل تلبية متطلبات البرنامج الحكومي، من خلال المساهمة في إعادة إعمار العراق الذي تضررت بنيته التحتية بسبب حربه ضد الإرهاب التي خاضها نيابة عن الجميع)، كما اكد (السعي لتوسيع آفاق التعاون على المستوى الاقتصادي، وتفعيل ملف الاستثمار، والاستفادة من خبرات الشركات القطرية في هذا المجال)، مستدركا أن (ظروف العراق بعد الانتصار على داعش في تحسن مستمر لا سيما على المستويين الأمني والاجتماعي)، مشيرا الى أن (العراق ما زال يعاني بسبب ملف النازحين)، داعيا قطر إلى (التعاون في ملف النازحين، بوصفه من الملفات التي ما زال العراق يعاني منها ويعمل على معالجتها وهو بحاجة إلى الوقت)، منوها الى انه (بالتعاون مع الأشقاء ومساندتهم يمكن حسم هذا الملف في وقت أقصر).من جهته أكد رئيس مجلس الشورى القطري (استعداد حكومة بلاده لدعم العراق في المجالات كافة)، مشيرا إلى أن (العراق مركز استقرار وأمان للمنطقة ولا بدَّ من دعمه)، مخاطبا الحلبوسي بالقول (قوتنا من قوتكم). كما بحث الحلبوسي مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ و نظيره الكويتي مرزوق علي الغانم في لقاءين منفصلين سبل تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني.

وقال بيان ان الحلبوسي وآل الشيخ (استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال البرلماني، فضلا عن توحيد المواقف في المحافل البرلمانية على الصعيدين العربي والدولي) . وبحث الحلبوسي مع نظيره الكويتي (عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل لجان الصداقة النيابية بين البلدين، فضلا عن تنشيط التعاون بين العراق والكويت وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين) .

ونقل البيان عنه تأكيده ( أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ولا سيما ملف الإعمار من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار في العراق لإعادة إعمار المدن المدمرة والمناطق التي تعاني نقصا في الخدمات، فضلا عن المساهمة في جهود عودة النازحين والاستقرار).