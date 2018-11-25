البرلمان يكلّف اللجنة المالية التحقيق بموضوع مبنى المركزي وغرق العملة

الحلبوسي: عبد المهدي سيكمل الكابينة الحكومية قريباً

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس ان الجلسة المقبلة للبرلمان ستكون لإكمال الكابينة الوزارية، فيما قرر المجلس حصر التحقيق بملف غرق العملة الورقية باللجنة المالية النيابية. وقال الحلبوسي خلال الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسته ان (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ينوي ارسال اسماء الوزراء لإكمال الكابينة الوزارية خلال اليومين المقبلين). واوضح انه (بعد ورود الاسماء من الحكومة سيجري عرض الاسماء والسير الذاتية على الاعضاء قبل 48 ساعة من التصويت عليها) . وصوَت المجلس خلال الجلسة بالأغلبية على تولي اللجنة المالية مهمة لجنة تقصي الحقائق في مشروع البناية الجديدة للبنك المركزي وملف غرق العملة في بناية مصرف الرافدين. وبحسب مصدر نيابي فإن المجلس قرر تكليف اللجنة المالية النيابية حصراً بتقصي الحقائق بخصوص مشروع مبنى البنك المركزي. وطالب تحالف سائرون في وقت سابق بفتح تحقيق بخصوص تكلفة مشروع بناية البنك المركزي في منطقة الجادرية.وقررت رئاسة المجلس خلال الجلسة امس بالإتفاق مع الأعضاء تأجيل التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الإتحادية الى الجلسات المقبلة. وكان جدول اعمال الجلسة يتضمن التصويت على مرشحي محكمة التمييز الاتحادية .

وطالب اعضاء المجلس بانهاء ملف النازحين واعادتهم الى مناطقهم وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ودعوة المنظمات الدولية وجمعية الهلال الاحمر العراقية الى التدخل ومساعدتهم في العودة الى مناطقهم.وصوَت المجلس ايضًا على قرار خاص بتعرض البلاد للسيول تضمن (تشكيل خلية ازمة وتوفير الجهد لوزارات الدولة المعنية كافة وتمنح صلاحيات كاملة لمعالجة الازمة، وتوفير التخصيصات اللازمة لتعويض المتضررين واعادة الاستقرار للمدن المحررة لضمان عودة النازحين من احتياطي الطوارى لسنة 2018 او من خلال قيام وزارة المالية باجراء المناقلة لتوفير المبالغ اللازمة وزيادة تخصيصات المدن المحررة وتخصيصات النازحين في موازنة عام .(2019في غضون ذلك دعا نائب عن كتلة البناء، عبد المهدي إلى أن يكون صاحب القرار بحسم الوزارات المتبقية وخاصة الأمنية منها.وقال قصي عباس في تصريح إن (هناك صراعاً سنياً سنياً على حقيبة وزارة الدفاع وصراعاً شيعياً شيعياً على الداخلية، إضافة إلى صراع كردي كردي على العدل والهجرة والمهجرين، وينبغي على رئيس الوزراء أن يحسم الجدل بشان الوزارات المتبقية ). وتــــــابع (ينبغي على عبد المهدي أن يكون حاسماً وصاحب القرار بحسم الوزارات المتبقية وخاصة الأمنية منها لأنه ملف حساس ولكونه القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول الأول عن الملف الأمني). ورجح ان (يبادر عبد المهدي الى تقديم مرشحين يقتنع بهم إلى البرلمان للتصويت عليهم في حال عدم حسم الكتل السياسية مواقفها بشأن أسماء المرشحين). بدوره، كشف النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار عباس صروط عن ان (هناك اكثر من مرشح للدفاع ستقدم اسماؤهم في البرلمان مقابل مرشح واحد للداخلية).وقال صروط في تصريح ان (قد يطرح اكثر من مرشح للدفاع داخل مجلس النواب، حيث انه حتى اللحظة لم تتضح الصورة عن الالية التي ستعتمد بتقديم مرشحي الوزارة)، مشيرا الى ان (هناك مرشحا واحدا للداخلية متمسك به تحالف البناء وهو فالح الفياض برغم وجود فيتو عليه من جهة سياسية، لكن نتوقع تمريره لوجود مقبولية له من اطراف عديدة). وكان الحلبوسي قد استقبل في مكتبه في وقت سابق عبد المهدي وبحث معه المشهد العراقي وتطوراته.وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي فإن الجابين بحثا (أزمة السيول ،فضلا عن مخيمات النزوح).وأكدا (أهمية الإسراع بإغلاق مخيمات النزوح، وتوفير التخصيصات اللازمة لعودة النازحين وحسم هذا الملف بشكل نهائي).وفي ما يخص ملف الوزارات الشاغرة، فقد أكد عبد المهدي والحلبوسي (أهمية اختيار شخصيات مهنية وكفوءة، بما يدعم جهود تطبيق البرنامج الوزاري وتلبية تطلعات المواطنين). بالاضافة الى ملف معالجة توزيع قطع الأراضي وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وخطط تسهيل عمليات البناء من أجل القضاء على العشوائيات، ومشروع فتح المنطقة الخضراء لتسهيل حركة السير بين جانبي الكرخ والرصافة، والأخذ بالحسبان توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية.