إجماع عربي ودولي على رفع السودان من لائحة الداعمين للإرهاب

الحلبوسي : تضييق الفجوات وإدامة التفاهم يفضيان إلى إنهاء الخصومة بين الأشقاء

القاهرة – الزمان

اجمع رؤساء البرلمانات العربية والدولية على رفع اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للارهاب ومفاتحة الولايات المتحدة بذلك لتميكنه من الانخراط بشكلٍ كامل في المجتمع الدولي ، فيما شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة انهاء الخصومة بين الاشقاء العرب من خلال ادامة التفاهم الفعال داخل البرلمان العربي ، مؤكدا استعداد العراق لتقديم الاسناد والدعم للاشقاء في اجراءات تعزيز الاستقرار ومكافحة الارهاب. وقال الحلبوسي خلال جلسة استماع في القاهرة مخصصة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب امس ان (العراقيين استطاعوا ان يؤدوا مهمة تاريخية بالنيابة عن كل الشرفاء في العالم في مواجهة الإرهاب والنصر الناجز عليه وقدموا الغالي والنفيس مهرا لهذا النصر وثمنا للأمن والاستقرار الذي ينعم به العراق والمنطقة الان)، مشيرا إلى (دعم العراق لكل الإجراءات التي تعزز استقرار الأشقاء في السودان وتمنحهم الفرصة في تعزيز النظام الديمقراطي وتمكن السودان من اداء دوره مع الشركاء الدوليين لمواجهة محركات التطرف والوقوف بوجه كل مسبباته ومنح الخرطوم الفرصة الكافية لدرء التهم التي طالتها هنا وهناك في ادعاء دعمها للإرهاب)، مؤكدا (استعداد بغداد لتقديم الدعم والعون والإسناد لأبناء الامة العربية والأصدقاء في العالم للتعريف بأهمية الوسائل الوقائية التي تدعم الاستقرار وتقطع الطريق على الإرهاب من ان ينفذ الى المجتمعات)، معربا عن امله في أن (تنتج هذه اللقاءات عن وفاق عربي حقيقي في جميع الملفات وعلى الأصعدة المختلفة وأن تسهم في إنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الاشقاء ضمن اطار بيتنا العربي الكبير من خلال إدامة التفاهم الفعال والجاد داخل قبة البرلمان الذي يمثل شعوبنا الحية التي تتطلع إلى وحدة عربية قادرة على صناعة حالة من التقدم وتضييق الفجوات في عالم يتجه الى التعاون والتشارك). بدوره ، اكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي في كلمته أن (الوقت قد حان لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كي يستطيع تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية وأن يمضي قدماً في برامج التنمية في قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية ومعالجة مشكلات البطالة والفقر وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي لشعبه)، لافتا الى ان (السودان نفذ خطة المسارات الخمس المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في دولة جنوب السودان وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة وما تضمنته من إشادات عربية وإقليمية ودولية بما حققته دولة السودان من تقدم في هذه المجالات). من جانبه ، اوضح رئيس المجلس الوطني السوداني ابراهيم احمد عمر خلال الجلسة أن (السودان يدين الإرهاب بكل أشكاله ويبذل ما في وسعه لمحاربته واستئصال مسبباته من جذورها على المستوى الداخلي او بالتعاون مع دول الجوار ومحيطه العربي والافريقي والعالم عموما)، مستعرضا (الخطوات التي اتخذها السودان في مكافحة الإرهاب والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن)، واضاف ان (هناك اجراءات اتخذها المجلس من خلال اصدار تشريعات وقوانين صارمة لمكافحة الإرهاب ). وتمخض عن الجلسة بيان تضامن مع السودان ورفعه من قائمة الدول الراعية للارهاب بعد التوقيع عليه من قبل المشاركين في جلسة الاستماع.

وأكد البيان (أحقية السودان في الانخراط بشكلٍ كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على المستويات العربية والإقليمية والدولية بعده دولة كبيرة ومحورية ، وضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانيات ومبادرات السودان إقليمياً ودولياً لمواجهة الظواهر التى تهدد الأمن الإقليمي والدولي، فالموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التي يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن في محيطه الإقليمي وفي العالم). واعلن الموقعون على البيان التضامن التام مع السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مطالبين الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.