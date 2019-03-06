الحلبوسي: العراق لن يكون منصة للإعتداء على دول الجوار

طهران – رزاق نامقي

بدأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس الأربعاء زيارة الى طهران هي الاولى له منذ تسنمه منصبه. وألتقى الحلبوسي يرافقه وفد نيابي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني وناقشا آخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، والحد من الفكر المتطرف.وأكد الحلبوسي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه أن (النصر تحقَّق بدماء العراقيين ودعم الدول الصديقة، ولا بدَّ من الحفاظ على النصر الناجز، وذلك بتحقيق الاستقرار من خلال الدعم في مجالي الأمن وإعادة الإعمار)، مؤكدا (رفض العراق لأن يكون أرضًا أو منصةً للاعتداء على دول الجوار). من جانبه أكد شمخاني (دعم بلاده للعراق في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، فضلا عن ضرورة توسيع التعاون في المجال الاقتصادي)، مشيرا إلى أن (الزيارات المتبادلة بين البلدين لها دور في تقوية أواصر العلاقة الثنائية والتعاون بين البلدين).وأضاف (أننا اليوم نرى العراق أفضل مما كان عليه سابقا، وهو موحَّد بعيدًا عن الخلافات الطائفية والقومية التي كانت تشتت الشارع العراقي).الى ذلك اجتمع الحلبوسي مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني وعقدا مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء . ويزور الحلبوسي ايران تلبيةً لدعوةٍ رسمية من لاريجاني يلتقي خلالها ايضا الرئيس الايراني حسن روحاني وعدداً من المسؤولين الإيرانيين. وكان الحلبوسي قد التقى اول امس الثلاثاء السفير البريطاني لدى بغداد جون ويليكس وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأكد الجانبان خلال اللقاء (استمرار التعاون بين العراق والمملكة المتحدة في مجال الأمن والطاقة). ودعا الحلبوسي المملكة المتحدة إلى (دعم جهود العراق في مرحلة البناء وإعادة الإعمار والاستثمار في المدن المحررة وتلك التي تعاني نقصا في الخدمات وتلبية متطلبات البرنامج الحكومي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار). بدوره أكد ويليكس (دعم حكومة بلاده للعراق وشعبه في المجالات كافة بما يحقق استقراره الداخلي والإقليمي). من جهة اخرى اتهم روحاني الولايات المتحدة بالتآمر على بلاده، واستخدام ضغوط اقتصادية للإطاحة بالنظام الجمهوري الإسلامي، ورأى أنها سعت لجر العالم الى مواكبتها في فرض الحظر على بلاده (لكنها فشلت).