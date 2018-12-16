نائب يحذّر من كارثة إنسانية يتعرّض لها النازحون

الحكيم يشدّد للسفير التركي على إحترام سيادة العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

انقرة – ماهر اوغلو

بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، مع السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

وذكر بيان امس (الحكيم بين خلال اللقاء “أهميةَ إبعاد أمن العراق عن أيّ صراع إقليمي أو دولي وضرورة احترام سيادة العراق). وجدد (الدعوة إلى إعتماد الحوار منهجا لحلّ جميع الإشكاليات) داعياً إلى (البناء على المشتركات وتنسيق المواقف بما يحقق أعلى مصلحة للبلدين). وأكد الحكيم أنَ (العراق بحكم تنوعه قادر ومؤهل للعب دور تقريب وجهات النظر بين الفرقاء).

وعن الوضع السياسي العراق أشار إلى أنَّ (العراق قدم نموذجا في التداول السلمي للسلطة وتبادل الأدوار) لافتا الى أنَّ (الخدمات من الأولويات في الوقت الحالي).

دفعة جديدة

فيما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن أعادتها دفعة جديدة من العراقيين المتواجدين في مخيم أكدة في تركيا .وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان امس ان (فرق عمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل ومركز أدارة الازمات المشتركة وقوات امن منفذ إبراهيم الخليل أعادت 207 لاجئا عراقيا في مخيم أكدة في تركيا), واضاف انه (تم أعادتهم ونقلهم عن طريق المنفذ التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك), وتابع ان (فريق الوزارة الميداني وزع بينهم مساعدات غذائية وبعض الاحتياجات الضرورية خلال عملية نقلهم إلى البلاد بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين).

الى ذلك حذر النائب رعد الدهلكي من كارثة الانسانية سيتعرض لها النازحين ازاء قطع المواد الغذائية والدوائية عنهم نتيجة خلو المخازن من المواد المخصصة , محملا المسوؤلين عن هذا الملف التقصير الواضح برفد تلك المخازن وغيرها من المساعدات.وقال الدهلكي في بيان امس انه (بعد الاطلاع على مخازن المؤن الغذائية والدوائية والمساعدات الخاصة بالنازحين في عدد من المحافظات اتضح انها شبه خالية بل انها لاتسد حاجتهم لمدة ايام وهذا ينذر بشيىء خطير ويسبب كارثة إنسانية كبيرة ولاسيما انهم بين فكين قطع المواد الغذائية عنهم نتيجة خلو المخازن من المواد من جهه وعدم تمكنهم من العودة الى مناطقهم لتلكلؤ العمل بإعمار محافظاتهم ونقص الخدمات), مشددا على على (ضرورة تتدارك الحكومة وبأسرع وقت هذه الازمة الانسانية الخطيرة)، محملا المسوؤلين عن هذا الملف (التقصير الواضح برفد تلك المخازن وغيرها من المساعدات لسد حاجة تلك الشريحة التي تعاني من البرد القارص والصيف اللاهب ما لايتحمله اي إنسان).

ودعا الدهلكي الحكومة واللجنة العليا للإغاثة الى (الإسراع بتوفير احتياجات النازحين من المواد الغذائية والعينية لتدارك هذه الازمة والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادتهم الى ديارهم وانهاء هذا الملف من خلال البدء بإعمار مناطقهم ومحافظاتهم وتسخير الإمكانيات لسد حاجتهم لضمان عيشهم بحرية وسلام طبقا للدستور الذي كفل لهم ذلك).

الى ذلك قال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني أنّ مسلحي حزب العمال الكردستاني، حولوا مخيم مخمور للاجئين جنوبي أربيل إلى قاعدة تدريب لاستخدام السلاح.

وقال كورمانج عبد الله في تصريح صحفي امس أنّ (مسلحي العمال يمنعون أي أحد من دخول المعسكر لتقييم الأوضاع الإنسانية بداخله، حتى مسؤولي الأمم المتحدة). واضاف عبد الله، أن (سبب منع العناصر دخول أي أحد إلى المعسكر، هو تحويله إلى قاعدة لاستخدام السلاح). ولفت عبد الله إلى توجيه الأمم المتحدة تحذيرات متكررة للعمال تتعلق بالمخيم، قائلاً (لا يمكن قبول تحويل المخيم إلى قاعدة للتدريب على استخدام السلاح، إلا أنّ {بي كا كا} لم تكف عن فعل ذلك واستمرت في استخدامه للتدريب). وأوضح أنّ (الأمم المتحدة لم تقدم أي مساعدات إنسانية للنازحين في المخيم منذ 2014 د سيطرة بي كا كا عليه، وتعتبر مخيم مخمور معسكرا). ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلو مترا جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره شوك الاستراتيجي.

قصف اهداف

وقال الجيش التركي إن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق السبت، في تجاهل لاحتجاج بغداد التي قالت إن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر. واستدعت السلطات العراقية السفير التركي في بغداد يوم الجمعة بعد أن قالت أنقرة إنها قتلت ثمانية مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور. وقالت تركيا إنها ستواصل مهاجمة حزب العمال الكردستاني ما دام يجد ملاذا في العراق.

وقالت القوات المسلحة التركية في بيان على تويتر إنها نفذت ضربات جوية في شمال العراق يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين. ولم يتضح ما إذا كان هؤلاء القتلى بخلاف قتلى يوم الجمعة.

وتقصف تركيا على نحو متكرر قواعد الحزب عبر حدودها الجنوبية وتقول إن المقاتلين يستخدمون المناطق النائية والجبلية في شمال العراق قاعدة لشن هجمات داخل تركيا حيث يشن الحزب حملة تمرد مسلحة منذ الثمانينيات. وخلال كلمة يوم السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الضربات الجوية التركية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار العراقية حولت هذه الأماكن إلى قبورهم.

هجوم بري

وأضاف لأنصاره في مدينة دنيزلي بجنوب غرب تركيا ”سندفنهم في الحفر التي حفروها.وهدد أردوغان هذا العام بشن هجوم بري في شمال العراق. وأعلن الأسبوع الماضي عن عملية وشيكة تستهدف المقاتلين الأكراد في سوريا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا. وتقول أنقرة إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني وتمثل خطرا مباشرا عليها. وقال حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ”أنشطة منظمة حزب العمال الكردستاني في أراضي العراق وسوريا أصبحت قضية أمن قومي لتركيا“.وأضاف ”ستستمر هذه العمليات ما دامت منظمات إرهابية تقبع بأراضي العراق وما دامت الاحتياجات الأمنية لدى تركيا تستدعي ذلك“.

وقال الجيش الأمريكي إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا دمر يوم السبت مسجدا ببلدة هجين كان تنظيم الدولة الإسلامية يستخدمه مركزا للقيادة والتحكم وكانت هجين آخر بلدة خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية في الجيب الأخير للتنظيم المتشدد شرقي نهر الفرات. وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الولايات المتحدة منذ شهور لطرد مقاتلي التنظيم من المنطقة.

وقال التحالف الأمريكي إن 16 شخصا مدججين بالسلاح من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية كانوا يستخدمون المسجد قاعدة لشن هجمات.

وقال الجيش الأمريكي في بيان هذه الضربة قتلت هؤلاء الإرهابيين الذين مثلوا تهديدا وشيكا وقضت على بؤرة عمليات أخرى مميتة (للدولة الإسلامية) في ميدان المعركة.

وقالت ليلوى العبد الله المتحدثة باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور إن التحالف يوشك على انتزاع السيطرة على بلدة هجين. وتمكنت حملات منفصلة شنتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من الولايات المتحدة من جانب وحملات من قوات الحكومة السورية بدعم روسي من جانب آخر العام الماضي من طرد الدولة الإسلامية من أغلب الأراضي التي سبق وسيطرت عليها في سوريا.