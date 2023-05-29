الحكيم: شيخ الأزهر يزور العراق قريباً

القاهرة – الزمان

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ان شيخ الأزهر أحمد الطيب سيزور العراق قريبا. وقال في تصريح امس إن (مصر تمثل الشقيق الأكبر للعرب والركيزة المهمة في العمل المشترك)، واضاف ان (العلاقات العراقية المصرية تاريخية، واكدنا خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أن العراق يمثل درع الأمة ومصر روحها لما تمتلكه من موقع ستراتيجي يربط بين آسيا وافريقيا)، واستطرد بالقول ان (العراق يشهد استقراراً أمنياً وتعايشاً كبيراً بين المكونات ، وهناك تفاهمات سياسية من خلال تشكيل ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل حاضنة لدعم الحكومة)، واشار الى انه (التقى شيخ الأزهر ،وسمع منه كلاما مطمئناً ورغبة بزيارة العراق)، مبينا ان (الطيب يشعر بأهمية هذه الزيارة ، ونتمنى أن تتوفر الظروف الملائمة لزيارته إلى العراق قريباً، حيث سيكون ضيفاً عزيزاً على العراقيين جميعا).