الحكيم‭ ‬يؤكد‭ ‬امكانية‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬وظريف‭: ‬نقترح‭ ‬اتفاقية‭ ‬عدم‭ ‬اعتداء‭ ‬مع‭ ‬الخليج

بغداد – كريم عبد زاير
حذر المسؤولون العراقيون من «مخاطر الحرب» خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد التي تخشى من أن يصبح العراق مسرحا لأي تطور في التوترات بين واشنطن وطهران.فيما تحدث ظريف عن نجاح الزيارة التي صاحبتها المباشرة في بناء سكك حديدية بين العراق وايران . فيما تحدث الرئيس العراقي برهم صالح مع ظريف حول حساسية الظرف وتجنب ارتكاب اي تصعيد وحرص العراق على ابعاد شبح الحرب .
وتأتي زيارة ظريف إلى العراق بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بعدما أشار البنتاغون إلى «تهديدات وشيكة من قبل إيران».
ونددت طهران بلسان وزير خارجيتها بالقرار الأميركي، معتبرة أنه «تهديد للسلام والأمن العالميين».
وأكد ظريف الأحد، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد أن بلاده «تتصدى لأي جهود حرب ضد إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية تريد أن تضحي بالشعب الإيراني»، مؤكدا «سوف نواجهها بقوة وبصمود». وقال محمد جواد ظريف، إن طهران لديها رغبة قوية في بناء علاقات متوازنة مع جميع دول الخليج.
وأكد ظريف أن «طهران اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة».
وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، داعيا الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها وعمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي. وقال إن «الحديث لا يكفي للحفاظ على الاتفاق النووي وعلى الأوروبيين اتخاذ إجراءات عملية».
وبشأن التوتر مع الولايات المتحدة، قال ظريف، إن «التصرفات الأميركية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة»، في إشارة إلى ارسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي، من حاملات طائرات وقاذفات صواريخ، وجنود إضافيين.
وأكد أن إيران ستتصدى لأي مساع للحرب على إيران سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وستواجهها بقوة، مؤكدا أن بلاده بدأت العمل على خط سكك حديد يربط بين العراق وإيران.
ومساء السبت، ندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال استقباله ظريف بـ»مخاطر الحرب»، مؤكدا أهمية «الأمن والاستقرار للمنطقة».
وكان وزير الخارجية العراقي «شجع» الجمعة ايران على احترام الاتفاق حول برنامجها النووي، الذي يهدده الانسحاب الأميركي وتعليق طهران بعض التزاماتها فيه.ويعد العراق حليفا قويا لايران منذ سقوط نظام صدام حسين وصعود الاحزاب الشيعية لسدة الحكم .
من جهته، بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع ظريف أيضا «ضرورة منع الحرب والتصعيد»، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
والتقي ظريف الأحد ممثلين عن القوى السياسية العراقية كافة ، وبعدها توجه إلى كربلاء والنجف جنوب بغداد للقاء قادة دينيين شيعة ربما بينهم المرجع الاعلى للشيعة السيد علي السيستاني ، قبل أن يغادر العراق الاثنين من بغداد.
وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي في أيار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران. ويشكك المراقبون في امكانية قيام حرب ويقولون انها مناورة لابتزاز الخليج .
وأعلن العراق، الذي يشكّل ملتقى استثنائياً للولايات المتحدة وإيران المتعاديتين في ما بينهما، استعداده للتوسط في وقف التصعيد.
وخرج الآلاف الجمعة بتظاهرات في بغداد والبصرة بجنوب البلاد، رافعين شعار «لا للحرب» باللغات العربية والإنكليزية والفارسية، ورافضين زج العراق في الصراع بين واشنطن وطهران.