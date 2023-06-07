الحكومة والخيارات الصعبة – زياد الضاري

اعتمدت حكومة السيد السوداني في موازنة عام 2023 سعرا افتراضيا ومتوقعا لبرميل النفط 70دولارا ، بعد هبوط أسعار النفط أخذت منظمة أوبك تكافح ومن ضمنها العراق من اجل المحافظة على سعر مرتفع لبرميل النفط فقامت عدة دول بخفض انتاجها لتفادي هبوطه اكثر فيما يتعلق بالعراق خفض انتاجه بمعدل يزيد عن 200الف برميل ولكن ماهي خيارات حكومة السوداني لتجنب النتائج الكارثية في حالة استمرار نزول اسعار النفط.

تحت سقف ال70 دولارا الذي يؤدي بدوره الى زيادة العجز في الموازنة بشكل كبير لذا امام الحكومة خيارات صعبة لتغطية العجز وتوفير الرواتب الأول إعادة النظر بسعر صرف الدولار ليصل الى 170

.الثاني طبع العملة لسد العجز وتوفير السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والنفقات وكلا الخياران سيؤديان الى ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير وأرباك السوق العراقي وقد يؤدي الى احتجاجات ومظاهرات عارمة تضع الحكومة امام تحديات كبيرة

طبقا للمعطيات والمتغيرات والتحولات في الأحداث العالمية فأن اي تسوية للحرب الروسية الأوكرانية قد يؤدي الى هبوط حاد في أسعار النفط وهذا المتغير قد يحصل في اي لحظة ولايمكن أستبعاده ويضع الجميع امام التحدي الأكبر وسيكون العراق الأكثر ضررا بسبب اعتماده على النفط لتأمين وارداته المالية .