الحكومة والبرلمان يترقّبان المصادقة على الموازنة الثلاثية

بغداد – ابتهال العربي

يترقب الشارع ،مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة الثلاثية التي صوت عليها مجلس النواب قبل ايام . واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني جاء فيها ان (قانون الموازنة وصل الى رئاسة الجمهورية لأجل المصادقة عليه). وتترقب الحكومة ،المصادقة على القانون ،للمضي بالمشاريع الستراتيجية التي خصصت لها الاموال ضمن الموازنة .وأقر البرلمان ، القانون بعد خمسة أيام من المباحثات بين القوى السياسية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،النص النهائي المعتمد للموازنة العامة التي تقدّر إيراداتها 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و 910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 ترليوناً و221 مليار دينار. وشهد اقرار القانون ،خلافات كبيرة بشأن بعض المواد منها 12? 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان.وسبق وان أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب ،القانون لرئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليها. وتحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام في الموازنة على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في الاقليم ، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار.فيما بلغت المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي 12 ترليوناً و750 مليار دينار والبرامج الخاصة 3 ترليونات و587 مليار دينار.كما تبلغ النفقات الرأسمالية 49 ترليوناً و350 مليار دينار، منها 38 ترليوناً و227 مليار للمشاريع الاستثمارية.