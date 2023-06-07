تلاعب أصحاب المولّدات بالأسعار يثير غضب المواطنين وخبير لـ (الزمان):

الحكومة مطالبة بمتابعة جادّة ومستمرة لمحاسبة المخالفين

بغداد – ابتهال العربي

اكد خبير الطاقة صلاح الموسوي، ان قضية ضبط التسعيرة الكهربائية مهمة لانها ستدعم المواطنين وتخفّف من غضبهم جرّاء عدم التزام بعض اصحاب المولدات الاهلية بسعر الامبير، لافتاً الى قيام عدد من اصحاب المولدات في وقت سابق برفع التسعيرة رغم زيادة حصصهم من الكاز بنسبة عشرة بالمئة خلال العام الجاري. وقال لـ (الزمان) امس ان (الحكومة قررت في وقت سابق تحديد سعر الامبير بين اربعة الى ثمانية الاف دينار للامبير الواحد، والتزم جميع اصحاب المولدات الاهلية بالتسعيرة لشعورهم بقوة القانون وتعرضهم للمحاسبة في حال عدم الالتزام)، مبيناً ان (انهم في الفترة الاخيرة رفعوا السعر الى تسعة الاف ديناراً للامبير، وزادت التسعيرة بين 20 الى 25 الف دينار، رغم زيادة حصص الكاز الى عشرة بالمئة)، واوضح الموسوي ان (تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين ممن لايلتزمون بالتسعيرة سيفرح المواطنين)، مؤكداً ان (العقاب يؤدي الى الالتزام وحل المشكلات بصورة سريعة وفعّالة، للقضاء على الطمع والجشع عند البعض).

تحجيم المخالفات

وشدّد على (ضرورة اطلاق حملة اعلامية لمحاسبة المخالفين عبر وسائل الاعلام لخلق الثقة والاطمئنان لدى المواطنين بأن الحكومة جادة في معاقبتهم)، منوهاً الى (اهمية استمرار الحكومة في الحد من التجاوز بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة)، واضاف الموسوي ان (الشبكة الكهربائية في الدول المتقدمة مستمرة دون انقطاع)، مشيراً الى ان (الاهمال سيزيد من التلاعب، مايستدعي اجراء حملات لوقف التلاعب ومعاقبتهم سريعاً دون التهرب من القانون عبر كتابة التسعيرة على باب كل مولد لضبط وتحسين الخدمات فعلياً). وطالب مواطنون في بغداد بوقت سابق، الحكومة بتشديد اجراءات المراقبة على المولدات الاهلية، وضبط تصاعد اجور الامبيرية. ودعوا في احاديث لهم تابعتها (الزمان)، الى (ملاحقة ومحاسبة كل من لايلتزم بالتسعيرة الحكومية)، كما شكت بعض مناطق الرصافة من (عدم التزام اصحاب المولدات بتسعيرة محافظة بغداد، مناشدين بمحاسبتهم، بعد حصولهم على زيادة عن كل امبير، ارتفعت التسعيرة في بعض المناطق الى 15 الف للامبير الواحد، رغم زيادة حصة المولدات من مادة الكاز الى 30 لتر لكل كي في خلال الشهر الجاري بعد ان كانت 20 فقط)، كما انطلقت مديرية ناحية المنصور بحملة على (اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة، لضبط سعر الامبيرية في المنطقة). من جانبها باشرت الحكومة بحملة واسعة في بغداد، لمحاسبة أصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير.

حملة كبرى

وقال مصدر حكومي، في تصريح امس ان (فريقاً من مكتب رئيس الوزراء ومحافظة بغداد والجهات الأمنية الساندة، بدأ بحملة كبرى في مناطق العاصمة، لمحاسبة اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير المقررة من المحافظة)، مبيناً ان (الفريق يعتقل اي مخالف لاحالته الى مركز الشرطة في المنطقة، والزامه بتعهد يقضي بعدم مخالفة التسعيرة وإعادة المبلغ المستحصل فوق التسعيرة الى المواطنين، وعدم تكرار المخالفة)، واضاف انه (بخلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالف)، وناقش الفريق ملف المولدات الأهلية مشدداً على (انهاء المعوقات والإشكالات التي تعترض الملف، للحفاظ على استقرار اسعار الأمبير). من جانبها توعدت شركة المشتقات النفطية المولدات الأهلية المجهزة بحصة الوقود من رفع سعر الأمبير. وحدد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، تسعيرة الأمبير لشهر حزيران للمولدات الأهلية والحكومية. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (المحافظة حددت تسعيرة الأمبير لشهر حزيران الجاري، للمولدات الأهلية والحكومية بالتناوب مع الكهرباء الوطنية)، واوضح ان (التشغيل العادي من الساعة 12 ظهراً حتى الواحدة ليلاً بسعر 6 الاف دينار، وبالالمكان اضافة الف الى الفين دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية)، مضيفاً ان (التشغيل الليلي حتى الساعة السادسة صباحاً بسعر 9 الاف دينار، والتناوب مع الكهرباء الوطنية، ويمكن اضافة ذات المبلغ المذكور للمولدات بدون حصة وقودية)، واشار الى (تسعير الخط الذهبي بـ 12 الف دينار بذات الشروط المذكورة)، مؤكداً ان (المسؤول عن الوحدة الادارية صلاحية تحديد سعر الامبير او تقليله بما ينسجم مع وضع المنطقة في تجهيز الطاقة الكهربائية، والالتزام بجميع التعليمات الصادرة من بغداد بشأن المتابعة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين).