الحكومة توجّه بتمديد خدمة المنتسبين من ذوي الشهداء

بغداد – الزمان

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وزارة الدفاع بتمديد خدمة المنتسبين من ذوي الشهداء الى 68 عاما . و قال مدير الدائرة القانونية بمؤسسة الشهداء عزيز صدام المحمداوي في بيان امس ان (مجلس الدولة اتخذ قراراً في شأن تحديد السن القانوني لإحالة العسكري المشمول بأحكام قانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2016 الى التقاعد). من جانبه أكد رئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي (موافقة رئيس مجلس الوزراء على العمل بموجبه وتعميم هذه الفقرة القانونية وتوفيق العمل بموجبه لتشكيلات الوزارة)، مبينا ان (المادة 20 سادساً من قانون المؤسسة نصت على حق الموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة الى حين بلوغه سن الثامنة و الستين من العمر استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او اي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته). وشيع امس الاحد جثامين اثنين من شرطة محافظة الديوانية الذين استشهدا في قاطع سامراء .وذكر مصدر في تصريح امس انه (تم تشييع جثماني اثنين من منتسبي فوج طوارئ الديوانية الذين استشهدا في قاطع سامراء آثر تعرض من قبل داعش). الى ذلك أعلن مركز الإعلام الأمني عن حصيلة ضحايا الاعتداء الذي شهده قضاء الشرقاط. وقال بيان للمركز امس ان (اعتداءين إرهابيين منفصلين في محافظة صلاح الدين بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي ما أدى الى استشهاد 4 وإصابة عشرة اخرين بينهم من منتسبي الأجهزة الأمنية). كما استشهد صحفي من الإعلام الحربي في التفجير الذي وقع في القضاء ذاته. وقال مصدر ان (الاعلامي الحربي منهل الجبوري استشهد اثر انفجار عبوة ناسفة في قرية الخانوگة الواقعة جنوب القضاء).