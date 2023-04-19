السوداني وبلنيكن يبحثان التعاون وجهود الإصلاح الإقتصادي

الحكومة توافق على تأهيل طريق الطاقة الذرية وإنشاء مدينة طبية جديدة ببغداد

بغداد – قصي منذر

وافق مجلس الوزراء بتحويل أرض معسكر الرشيد إلى مساحات خضراء وفتح شارع السندباد وتأهيل وفتح طريق الطاقة الذرية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة السوداني ،ناقش خلالها الأوضاع العامة والقضايا والملفات المتعلقة بتنفيذ الحكومة لبرنامجها المبني على أولويات الخدمات ومكافحة الفساد والفقر والبطالة، وتحقيق خطوات الإصلاح الاقتصادي)، وشدد السوداني على (أهمية الاستمرار في زخم ما تحقق من البرنامج الحكومي، وأهمية أن يلمس المواطن جدّية أجهزة الدولة في تنفيذ المشاريع التي تعِد بإكمالها، من أجل بناء الثقة)، واشار الى (ضرورة تسارع الجهود خلال الأسابيع والشهور المقبلة، تعزيزاً لمبدأ الثقة وأن الدولة تفعل ما تعِد به).

تقارير شهرية

واوعز (لجميع الوزارات أن تقدّم تقارير شهرية تتضمن الإيرادات غير النفطية التي تستحصلها الوزارات ومناقشتها)، ولفت البيان الى ان (المجلس قرر أن يكون يوم امس الأربعاء من هذه السنة عطلة رسمية للمواطنين الإيزيديين،كما أقرّ أول يوم أربعاء في الشهر نفسه من كل عام عطلة رسمية للمكوّن)، واضاف ان (المجلس وافق على تحويل أرض معسكر الرشيد إلى مساحات خضراء وفتح شارع السندباد وتأهيل وفتح طريق الطاقة الذرية، حيث يتم إعادة تخصيص الأراضي جميعها الخاصة بالمعسكر إلى أمانة بغداد باستثناء مستشفى الرشيد العسكري لتمكينها من المباشرة بالعمل، كما تولي الامانة إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع إلى شركة استشارية لأغراض التصاميم ووضع المخططات الرئيسة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للمصادقة، ومن ثم الإحالة لغرض التنفيذ، بإشراف مكتب رئيس الوزراء، فضلا عن نقل مصنع السمنت التابع للشركة العامة لصناعة السمنت العراقية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن والمتوقف عن العمل منذ عام 1982 إلى موقع آخر للاستفادة منه كقطع غيار للمصانع الأخرى،كونه يتعارض مع تنفيذ مشروع الرشيد). وموجها (وزارة الصحة بإنشاء مدينة طبية ثانية في بغداد على هيكل مستشفى الرشيد العسكري، المخصصة بمساحة 401 دونم، مع الزام الشركة المنفذة لمشروع معسكر الرشيد بإنشاء قاعدة جوية تكون في مناطق أطراف بغداد تحدد لاحقًا، بعد استحصال الموافقات اللازمة بديلاً عن قاعدة السلام الجوية،وكذلك إيقاف جميع أوامر التخصيص لأراضي المعسكر التي تتعارض مع تنفيذ المشروع ولا يمكن استثمار أي جزء منها خارج هذه الرؤية، وإلغاء قرارات مجلس الوزراء السابقة). وتابع البيان ان (المجلس وافق على التسوية الرضائية بين شركة نفط البصرة مع ائتلاف شركتي شل وبتروناس، كما أقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن الدعوة المباشرة لتحويل محطة الصدر الغازية الاولى والثانية من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة).

واشار الى (إقرار السياسة الوطنية لاستدامة مشروعات التنمية الحضرية وخطة تنفيذها، بحسب ما جاء في كتاب جامعة كربلاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الموافقة على اعتبار المتوفَّينِ في وزارة الكهرباء قاسم حسن عجيل عليوي وأحمد زكي نبات نتيجة إصابتهما أثناء العمل، متعاقدينِ وفقاً لقرار مجلس الوزراء 315 وترويج معاملتيهما التقاعديتين، استناداً إلى قانون التقاعد الموحد، وأن يتولى مجلس الخدمة الاتحادي أخذ الإجراءات اللازمة بتعيين أحد لكلٍّ من ذويهما).

ودعا المجلس (الجهات المبينة تفاصيلها بالكشوفات التي تضمنها كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي ،بياناتها إلى الديوان المذكور آنفاً، بالسرعة الممكنة، لإكمال إجراءات الرقابة على المال العام، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة، مع تقديم البيانات اللازمة خلال 20 يومَ عمل بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار، وبخلافه تُشكل لجان تحقيقية لتحديد المقصّرين، تقدم توصياتها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً).

تحديات امنية

وجدد السوداني، مواقف العراق الثابتة إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية إقليمياً ودولياً.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات). وأضاف أنه (جرى خلال الاتصال بحث جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري)، وجدد السوداني (مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات).