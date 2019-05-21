الحكومة تمنح مئة ألف دينار عيدية للأسر المشمولة بالحماية

بغداد – الزمان

منح مجلس الوزراء مبلغ مئة الف دينار عيدية لكل اسرة مشمولة بقانون الحماية الاجتماعية . وقال بيان امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة عادل عبد المهدي قرر خلالها منح الاسر المشمولة بالحماية الاجتماعية مبلغ مئة الف دينار لكل اسرة والموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن 26 اتفاقية).

لافتا الى ان (المجلس صوت على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجازعمل المفوضية العليا المستــــقلة للانتـخــــابات ومجلس النواب التعديلات كما قرر تعديل قراري المجلس المرقمين 287 لسنة 2015 و2 لسنة 2017 بشأن صلاحية تأجير أكشـــــاك لذوي الاحتياجات الخاصة).

مبينا ان (الجلسة شهدت الموافقة على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18 بشأن اتفاقية التسوية للعقد بين شركتي ليتون أوفشور و نفط البصرة اضافة الى سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر وتخويل وزير التربية بمعالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم).

ولفت البيان الى (المجلس وافق على شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة وإهداء ست سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية فضلا عن الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في السفارات بالخارج وكذلك التصويت على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج المحلي).