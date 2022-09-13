عقود التعليم والصناعة المستبعدين يجدّدون المطالبة بصرف مستحقّاتهم

الحكومة تلزم المالية بتنفيذ قرار تعيين خريجي كليات العلوم

بغداد – قصي منذر

ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية بتطبيق قرار تعيين خريجي كليات العلوم وصرف مستحقاتهم المتاخرة،فيما جدد عقود وزارتي التعليم العالي والصناعة والمعادن ، المطالبة باطلاق تخصيصاتهم ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ،بعد شمولهم بقرار 315. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع الامين العام للمجلس حميد نعيم الغزي جاء فيها إن (القرار قدم كمقترح من المالية وينسجم مع طلبها في الصرف وفق الموجود الفعلي من الدولة ،وسبق وأن أيدت الوزارة الصرف المالي لمستحقات العلوميين وطلبت تخويل مجلس الوزراء بإطلاق التمويل)، واشار الى ان (نكوص الوزارة عن تنفيذ قرار المجلس يفهم منه الرغبة بزج بعض الفقرات في قرار لم تحظى بموافقته ولأنه لم يستجب ،فقد عمدت المالية إلى اختلاق الحجج لاعاقة تنفيذ القرار)، مشددا على على (إلزامية تنفيذ قرار المجلس بشأن رواتب العلوميين)، مطالبا الوزارة بـ (بتزويد الامانة العامة بإجمالي المصروف الفعلي للدولة خلال العام الماضي بعد تنزيل مبالغ النفقات الاستثمارية والمصروف الفعلي للعام الجاري حتى صدور قرار المجلس البحث، لغرض تدقيقها). بدوره، خاطب مجلس الخدمة الاتحادي، المالية لتوفير التخصيصات للدرجات الوظيفية الخاصة بالصحة، فيما صادق على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.وجاء في وثيقة للمجلس تابعتها (الزمان) امس أن (مجلس الخدمة خاطب، المالية لغرض تأييد المصادقة على الدرجات المرسلة من قبل وزارة الصحة من أجل توفير التخصيص المالي). في وقت ،طالب العقود المستبعدين في وزارتي التعليم العالي والصناعة والمعادن ،الحكومة بانصافهم وشمولهم بقرار 315 اسوة باقرانهم. وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس (نطالب الحكومة وبعد ان ايدت اللجنة المالية النيابية انه لا مانع من صرف المستحقات المتاخرة ،شمولنا بقرار 315 اسوة باقراننا الذين جرى تحويلهم وتسليمهم الفرقات المالية لمدة عامين)، واشاروا الى ان (البرلمان خاطب الحكومة باطلاق مستحقات هذه الشريحة الواسعة ،التي تعمل منذ ثلاثة اعوام في مقار الوزارة ومؤسساتها المتثملة بالجامعات مقابل اجور زهيدة). وكانت رئيس اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون ،قد خاطبت في وقت سابق ،الامانة العامة لمجلس الوزراء،بتعديل قرار 315 بما يضمن شمول الاجراء والعقود والمحاضرين بعد تاريخ الثاني من تشرين الاول 2019. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس اللجنة جاء فيها (نطالب الامانة العامة بتعديل قرار 315 بما يضمن شمول الاجراء والعقود والمحاضرين بعد تاريخ الثاني من تشرين الاول 2019 وتوجيه مؤسسات الدولة التي انهت التعاقد مع الموما اليهم ،استنادا لتوجيه المالية ،ولاسيما ان انهاء التعاقد يخالف القانون). الى ذلك ، اكد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، إعادة مخصصات المهندسين العاملين خارج مقر الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء.وذكر الخباز في بيان أنه (بعد قطع مخصصات المهندسين العاملين خارج مقر الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء، وبعد مناشدة الموظفين وعدد من الناشطين ،وجهنا إدارة الشركة بإصدار قرار إلغاء استقطاع المخصصات الممنوحة ، ومنحهم مستحقاتهم كاملة أسوةً بالمهندسين العاملين فيها). من جهة اخرى ، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار ، إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آب وفقا لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة احمد هادي بنية في بيان تابعته (الزمان) امس إنه (استنادا لتوجيهات الوزير ،اكملت الهيئة الإجراءات الفنية والمالية ?لاطلاق رواتب المعين المتفرغ لشهر آب للمستفيدين الذين صدرت بطاقاتهم الالكترونية الماستر كارد لشهر آب)، داعيا المستفيدين الى (التوجه للمنافذ المعتمدة .