إستثناء النواقل الوطنية لتفويج الحجاج من تعليمات العقود

الحكومة تكافح عشوائية الدرّاجات وتمنع سيرها على الطرق السريعة

بغداد – قصي منذر

قررت الحكومة منع استيراد الدراجات النارية ،واستثناء النواقل الوطنية لتفويج حجاج الموسم الحالي من تعليمات العقود.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني ،ناقش خلالها تطورات الأوضاع والشؤون العامة في البلاد، واستعراض ومتابعة تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال).

قمة عربية

وأستعرض السوداني (مشاركة العراق في أعمال القمة العربية 32، التي عُقدت في جدّة السعودية، وتأكيد الوفد العراقي أهمية الارتقاء بالعمل العربي المشترك والتكامل والشراكة الاقتصادية بين البلدان الشقيقة والصديقة في المنطقة، وأن تكون أوجه التعاون داعمة للاستقرار وخطوات التنمية لصالح جميع شعوب المنطقة.

وأشار البيان الى ان (المجلس أقرّ توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،وتحديد الهيئة العامة للسكك الحديد ،المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتدّ من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، بالتنسيق بينها ووزارتي النفط والموارد المائية وهيئة المناطق الحرة خلال أسبوعي عمل، كحد أقصى).

مضيفا (وفتح وزارة المالية مكتباً كمركياً في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية ،وكذلك تحديد وزارة النقل المساحة الحقيقية المطلوبة للمشروع بالتنسيق بينها ودائرتي التسجيل العقاري، وعقارات الدولة ، وأخذ ما يقتضي لشرائها من المالية أصولياً).

وشدد على (إلزام الجهات القطاعية كافة بتقديم التسهيلات اللازمة من أجل تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد بصرة- شلامجة لمصلحة النقل)، ووافق المجاس على (تُخصيص ملكية ثلاثة الاف دونم من معسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع ، لاستخدامها وفقاً لأغراضها وأهدافها، على ألّا تُستخدم مقرّات أو ثكنات عسكرية، وتُخصص المساحة المتبقية من أراضي المعسكر لغرض الإعلان عنها من قبل اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ، لإنشاء مدينة سكنية عليها، وتُنقل ملكيتها إلى الجهات المستثمرة والمستفيدة لاحقاً).

ولفت الى انه (في مجال تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها، قرر المجلس معالجة ظاهرة انتشار الدراجات التكتك والستوتة والدراجات النارية،ومنع استيرادها منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية).

مؤكدا (إيقاف منح أي إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محلياً، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون ،وتحديد مدة 3 أشهر لتسجيل الدراجات كافة).

طرق سريعة

وأوضح البيان انه (تقرر منع حركة سير الدراجات على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً ،ويُسمح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في المناطق الزراعية والسياحية المغلقة والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية).

ومضى الى القول (اعتماد النواقل الوطنية ،الخطوط الجوية العراقية والنواقل المحلية الأخرى، أو السعودية، لنقل الحجاج في الموسم الحالي لهذا العام، استثناءً من قرار مجلس الوزراء ،خدمةً لضيوف الرحمن)، مشيرا الى (منح مخصصات بنسبة 50 بالمئة من الراتب الاسمي لمنسوبي الدور الإيوائية في بغداد والمحافظات كافة المربّيات وعمّال الخدمة والحرفيين، استناداً إلى أحكام المادة 15 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام).

وقرر المجلس (الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين العراق وروسيا ، وإحالتــه إلى مجلـس النــواب،كما وافق على مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل والبروتوكول المعدّل لها لعام 1988 المعدل ، ويُثبت تحفّظ العراق بأنّ التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً لا يعني، بأيّ حال من الأحوال، اعترافاً بإسرائيل أو الدخول بأي علاقة معها)، ووافق المجلس على (إهداء جهاز المخابرات الوطني طائرة مع أدواتها الاحتياطية وجميع ملحقاتها إلى وزارة الدفاع، وإلزام الوزارات والأجهزة الأمنية بإهداء المعادن الملوّنة للأسلحة والمعدات العسكرية والمعادن الحديدية المستهلكة والخارجة عن الخدمة إلى هيئة التصنيع الحربي من دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن، في ما يتعلق بمادة النحاس).