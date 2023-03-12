الحكومة تقر موازنة العام الجاري وترسلها إلى البرلمان

بغداد – ابتهال العربي

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري، أن موازنة العام الجاري سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.وقال الناصري في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (الموازنة سيتم إقرارها وستبصر النور في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد اليوم الاثنين، ليتم بعد ذلك ارسالها الى مجلس النواب). وأعلنت وزير المالية طيف سامي، في وقت سابق ، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الانتهاء من إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية)، واضافت ان (مشروع الموازنة المقبل سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا)، مشيرة إلى (توفير غطاء آمن للمشاريع الستراتيجية والتنموية المستدامة)، مؤكدة (عملنا خلال الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها). كما اتخذت الوزارة ، قرارات وتوصيات بشأن المشاريع الاستثمارية. وقال البيان ان (سامي ترأست اجتماع هيئة الرأي في الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات ، بحضور مستشار الوزارة ورئيس هيئة التقاعد والمديرين العامين لدوائر القانونية و الموازنة والمحاسبة والإدارية والدين العام وديوان التأمين وهيئتي الضرائب والكمارك،وجرى تأكيد مواصلة انعقاد اجتماعات الهيئة في الوزارة بصورة دورية شهريا، فضلا عن مناقشته أهم المشاكل والمعوقات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وسبل حلها، عبر إعداد ملخص للمشاكل والحلول اللازمة لمعوقات تنفيذ المشاريع السكنية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة بشأنها)، وتابع ان (الاجتماع، تابع مراحل تنفيذ مشروع تحديث نظام الإدارة المالية العامة ، الذي سيسهم في زيادة سرعة التواصل الالكتروني للمالية مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية ومتابعة الاعتمادات المالية المقررة ضمن الموازنة). كما شاركت سامي في وقت سابق في حفل الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة بالعاصمة الامريكية واشنطن. واشار البيان الى ان (مشاركة سامي ، جاءت تثميناً لإسهاماتها في تعزيز الوضع المالي والإقتصادي العراقي والحد من الفساد )، مؤكدا ان (حضور سامي فعاليات الحفل جاء بدعوة رسمية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ، وتقديراً لنيلها نفس الجائزة العام الماضي).