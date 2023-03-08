توجيه بحصول الأرامل والمطلّقات على تخفيض من قيمة الوحدات السكنية

الحكومة تعزّز السلّة الغذائية وتدعو إلى تمكين المراة في الوزارات

بغداد – ابتهال العربي

قرر مجلس الوزراء ،بحصول الارامل والمطلقات على تخفيض من قيمة الوحدات السكنية ،فيما حدد اخر موعد لتقويم المديرين العامين في مؤسسات الدولة ،داعيا الى تمكين المراة في وزارات الدولة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني ،تداول خلالها تطورات الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات المندرجة ضمن البرنامج الحكومي، إلى جانب مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها).

واوعز السوداني للوزراء، (بالإسراع في إنهاء التقويم الشامل لأداء وعمل المديرين العامّين في وزاراتهم، حيث تنتهي يوم 12 من آذار الجاري).

مشددا على أن (يكون التقويم مستنداً الى معايير مهنية وفنية، دون التأثر بأي اعتبارات أخرى)، ودعا السوداني الى (أهمية العمل لتمكين المرأة في الوزارات، ووجه باتخاذ الإجراءات التي تراعي النساء في مسألة المراجعات للدوائر الحكومية،حيث تمت الموافقة على إقرار الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية ومشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وإحالته إلى مجلس النواب).

مدن جديدة

وتابع انه (تقرر تأليف فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من وزير البيئة ورئيسي هيئة المستشارين والهيئة الوطنية للاستثمار وأمين بغداد ومحافظ المحافظة المعنية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس الوزراء ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية في وزارة التخطيط، يتولى التخطيط والعمل والإشراف على تأسيس المدن الجديدة وإيجاد بيئة حيوية لإنجاحها وتحقيق التوازن بين دعم مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود وبين تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في إنشاء هذه المدن وتوفير الخدمات ورفع جودتها، فضلا عن تطبيق أنظمة اقتصادية تنافسية ولوائح ومعايير جودة عالمية ملائمة للبيئة المحلية خلال التنفيذ،وكذلك وضع آليات وضوابط ومعايير لتوزيع الأراضي والاستثمار في هذه المدن، وتسهيل إجراءات منح الإجازات الاستثمارية وكذلك اقتراح نماذج التمويل،كما يخول الفريق بإقرار مخططات التنمية العمرانية الجديدة وإحالتها للمصادقة والتفاوض مع المطوّرين والمستثمرين لتنفيذ البنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستثمارية والمواضيع المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة). واشار البيان الى ان (المجلس اقر توصية محضر جلسة المجلس الوطني للإسكان، باستثناء الأرامل والمطلقات والمعوّقين من ذوي الاحتياجات الخاصة حصرًا من المشـــــمولين بشأن تخفيض 20 بالمئة من سعر الوحدة السكنية وجعلها 75 بالمئة، مساواةً بالفئات المجتمعية المشمولة بالتخفيض للمجمعات المشيدة من الإعمار).

واستطرد بالقول ان (المجلس وافق على مقترح وزارة التجارة بشأن إضافة المواد نصف كيلو نشأ وكيلوا شعرية و 5 طحين صفر وطبقة من بيض المائدة إلى السلّة الخاصة بشهر رمضان لكل عائلة، بالاعتماد على التخصيصات المالية للعام الجاري). ولفت الى ان (الاجتماع شهد الموافقة على تصفير الرسم الكمركي المتعلّق بمنظومات الرّي الحديثة المستوردة من قبل القطاع الخاص ،تشجيعا للفلاحين، وذكلك الموافقة على مشروع قانون كلية طيران الجيش، وتخويل مدير عام سلطة الطيران المدني ، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين العراق وحكومة وفنلندا،واصدار نظام تعديل نظام المدارس الدينية الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون إدارة الأوقاف ، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة للمجلس ، وملاحظات الأمين العام للمجلس).